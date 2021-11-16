巷仔內／屏東看板大戰延長賽 3綠委、蘇震清競合受關注
屏東縣長潘孟安2任任期屆滿，民進黨全代會14日通過2022縣市長選舉提名條例，屏東縣將舉辦黨內初選決定接棒潘孟安的人選。近來除了有意爭取黨內提名的候選人勤走基層外，看板「分身」也站滿各大路口，立委周春米沿用經過設計的第一版看板，加上「電話民調唯一支持」，用完整的主視覺繼續強化個人形象，立委鍾佳濱則掛上「鍾佳濱選縣長」、「鍾佳濱會做事」爭取支持，立委莊瑞雄也陸續換上新一波看板，要讓屏東「超越高雄」，就連已退出民進黨的立委蘇震清也有看板，即使氣溫漸有冬天的感覺，國境最南端的屏東街頭巷尾，可說是熱鬧滾滾。
記者黃宣尹／特稿
2021-11-16 14:30:00｜2021-11-16 14:31:18
潘孟安2014年當選屏東縣長後，帶領台灣尾的屏東，如同鯨魚尾巴一般用力擺動，成為全國城市建設、文化美學向前的驅動力量，2018年高票連任後，更挾著全國第一名的高支持度繼續改造屏東，在2任任期將滿之際，也盼能替民進黨延續品質保證的「綠色執政」，讓黨內候選人順利接班。
3位有意爭取民進黨提名的立委中，周春米的形象包裝明顯延續潘孟安力推的屏東美學，並在去年起就在全屏東廣設服務處，要讓鄉親找得到人，雖然一開始知名度較低，但一年下來勤跑，再加上組織及網路社群經營等，讓其聲量持續升高；鍾佳濱過去曾任8年副縣長，擔任立委後對於全國性議題多所著墨，雖持續有傳言其可能入閣，不過他也再三展現參選決心；莊瑞雄過去曾是台北市議員，擁有高媒體曝光度，回鄉發展後先當選屏南區域立委，本屆接受協調轉戰不分區，全國知名度與影響力不容小覷。
近來隨著疫情趨緩，周春米、鍾佳濱、莊瑞雄3名有意爭取民進黨提名的立委，皆重啟大量基層行程，舉凡基礎建設考察、學校校慶、體育活動、基層拜會等都可見他們的身影。31日民進黨中央前往屏東舉辦南台灣第一場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，在符合防疫規定下，坐滿了可容留最大數量的熱情鄉親，周、鍾、莊3候選人團隊皆把握機會發放文宣。
值得關注的是，當天明明下午3時的活動，蘇震清早上11點多即到現場，其團隊更直接利用現場佈置的帳篷，替排隊入場的群眾量體溫，蘇本人也持續勤走基層，並持續表達「屏東的未來都有我在」、「縣長選舉不缺席」，儘管本人澄清「不缺席」不代表「一定要參選」，但無論如何，未來蘇震清強大的基層實力會如何走，持續受到各界關注。
民進黨內之所以競爭激烈，最大原因就是潘孟安執政成績亮眼，屏東近年板塊也被視為綠大於藍，若獲得民進黨提名參選，絕對是大選中的一大優勢，各候選人無不卯足全力爭取，一旦確認初選時程後，想必只會越趨白熱化。