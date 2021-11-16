綠屏東3強推政見　周爭醫院、鍾有太空夢、莊盼超越高雄

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高雄榮總設立屏東分院，周春米也投入甚深，其多次協調國防部、退輔會、屏東縣政府之後，預計2022年底完工。在屏東的建設上與屏東縣政府多次分進合擊，屏南快速道路一案，周春米與屏東縣長潘孟安共同拜訪遊說蘇揆促成「敗部復活」令人印象深刻。
另周春米也展現司法專業，日前屏東發生「假車禍真擄人」命案，她領銜提出《跟蹤騷擾防制法》的制定，並不斷追蹤進度；震驚全國的屏東挖眼案後，各界則多所討論，周春米則已在立法院提出建置司法精神病院，並且進入實質規劃，在此議題上，與事後才發表看法的政治人物相比，周確是實質耕耘。
曾任8年副縣長的鍾佳濱，則持續主打「有經驗」、「會做事」的形象，近來更陸續在恆春、新園等地成立聯絡處，其在國會持續致力促進台灣太空產業發展，要求科技部增加規畫太空預算，主張在屏東科學園區打造太空發展產業鏈，讓商用火箭最後的檢測、組裝可能落在屏東科學園區。
鍾佳濱也會在臉書發表其針對屏東重大建設的看法，舉凡支持高鐵從屏東延伸潮州、恆春古城北門修護情況等多所著墨。近來鍾也針對衛福部恆春旅遊醫院大樓新建工程與人員配置等質詢行政院長蘇貞昌，並未沒得到回應。據了解，是因為蘇於10月23日巡視恆旅即允諾院方「要錢給錢、要人給人、設備要提早到位」，當時在現場的鍾後來又提出質詢，故才引發反效果。
過去擔任台北市議員，擁有高媒體曝光的莊瑞雄，回到屏東擔任立委後，也持續耕耘基層，訴求「屏東雄讚」；近來其陸續換上新看板，期許屏東縣「超越高雄」，引發關注，卻也引來打高空、華而不實的質疑。
另外，屏東在地能源議題，莊瑞雄也曾和台北市長柯文哲核二核三延役一說公開宣示：如果有人打核三延役歪腦筋「我跟你拚命」，強力主張核三必須如期除役。
莊瑞雄也經常評論時事，透過臉書分析、批評中國在國際社會的惡霸行為，「抗中保台」主張，屢吸引極高的按讚數與互動，空戰實力不容小覷；而莊瑞雄也是第一位製作電話民調教學文宣的候選人，選情激烈由此可見。
隨著民進黨全代會通過2022縣市長提名條例，2022年黨內提名作業正式起跑。目前屏東縣初選時程仍未定，各陣營在等待協調時間的同時，一定會持續端出牛肉，以爭取鄉親在初選「唯一支持」。