何美迷上女騎士魅力　期盼成為粉絲心中「重機女神」

28歲的藝人何美由《大學生了沒》出道，可愛的笑容和活潑開朗的個性，一直以來都是大家的開心果，也曾拍攝過「阿美愛說笑」特輯帶給大家滿滿的歡樂，隨後也開始拍攝唱歌影片、經營YouTube頻道，朝全方位藝人發展。事實上，何美私下喜歡騎重機，也曾扮演「女騎士」的角色，除了破除大家對女性的刻板印象之外，她希望能帶給大家勇敢的精神。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-21 14:00:00
何美曾認為「瘦才是美」，不過長越大才知道透過運動，才能擁有結實的線條、有曲線的體態，私下也會參加有氧、是瑜伽的課程來維持身材，而最令她自豪的，就是自己迷人的腹肌。另外，何美最近因錄製節目而開始嘗試潛水，原本給自己設定7米目標的她，在教練的鼓勵之下，和自己不服輸的牡羊座個性，決定挑戰10米，後來何美成功完成目標，認為勇於克服恐懼、突破設限的自己十分迷人。
談及大膽踏出舒適的自己，何美憶起因為疫情喊卡的環島計畫，雖然無法如期參加墾丁的大會師，不過接下來還是會騎她最愛的重機回花蓮看爸爸媽媽：「媽媽應該會覺得很特別，看我一步一步成長這樣。」何美也嚮往成為粉絲心中的重機女神，談及第一次在攻城獅開球、cosplay女騎士，她興奮地說：「我覺得女騎士是一個很carry隊友的人，因為她就像是前鋒一樣，是一個衝鋒的角色，我在生活當中，也是那個非常carry的人。」
何美透露當天能穿著天堂M女騎士的服裝 ，站在新竹攻城獅的舞台上面開球、騎了重機，感到相當榮幸：「就是我終於要圓夢的感覺，覺得自己超帥，那一天我們卯足了全力，希望能帶給大家活力感，但是又有女騎士的那種殺氣、帥氣的感覺。」何美認為能參與天堂M與新竹攻城獅的合作 ，是一個難能可貴的體驗，盼疫情更趨緩之後，大家可以親自進場支持球賽。