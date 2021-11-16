綠誰接棒潘孟安？最新民調：周春米28.5%領先鍾佳濱22.3%
屏東縣長潘孟安任期屆滿，無法再競選連任，民進黨內3名立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄皆有意接班。據了解，10月底最新一份綠營民調顯示，黨內3名候選人互比部分，周春米以28.5%領先、鍾佳濱則以22.3%次之、莊瑞雄19.9%暫時落後，不過另外仍有29.3%的屏東縣民尚未決定屬意人選，地方人士分析，待初選時程確定後，3人後續競爭恐會更為激烈。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-16 14:30:00｜2021-11-16 14:32:50
民進黨全代會14日正式通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，明年地方選舉黨內提名作業正式開跑，由於屏東縣長潘孟安無法再選連任，民進黨內周春米、鍾佳濱、莊瑞雄等3名出身屏東的立委都有意爭取，確定要舉辦初選。
屏東近幾次選舉都以綠營較占優勢，且潘孟安執政成績優異，屢屢在各大排行中名列全國第一名首長，也讓民進黨內初選格外激烈，因為能夠代表民進黨、接棒潘孟安在屏東參選，將會是一項優勢。
自年初各陣營即大量掛出宣傳看板，近來疫情趨緩後，基層大小活動也都可見候選人勤跑。10月底最新一份綠營民調顯示，黨內3名候選人互比部分，周春米以28.5%領先、鍾佳濱則以22.3%次之、莊瑞雄19.9%暫時落後，周春米領先鍾佳濱超過誤差範圍，也領先莊瑞雄近10%，和前幾份民調資料對比，差距幅度已明顯拉大。不過另外仍有29.3%的屏東縣民尚未決定屬意人選。
屏東地方人士分析，由於初選還未有確定的時程，因此還有近3成民眾沒有決定人選，一旦黨部與各陣營確認時程後，應該很容易就能炒熱選情，表態率將會大幅提高。
該人士也說，隨著疫情趨緩，各項活動限制越來越鬆綁，各候選人能持續加強勤跑基層的力道。以10月31日民進黨中央到屏東所辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會現場狀況來看，屏東鄉親因為疫情「悶很久」的心情大為釋放，只要疫情維持穩定，後續選情將熱鬧滾滾。