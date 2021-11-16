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開場技巧？習近平見面直呼「老朋友」　白宮：拜登不認為

▲習近平在視訊峰會開始之後，隨即與拜登微笑揮手打招呼。（圖／擷取自《央視》影片）
▲習近平在視訊峰會開始之後，隨即與拜登微笑揮手打招呼。（圖／擷取自《央視》影片）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-16 14:35:24｜2021-11-16 15:21:01

備受國際社會關注的拜習視訊峰會於台灣時間今（16）日上午展開，在視訊開啟之後，中國國家主席習近平隨即向美國總統拜登揮手打招呼，習近平在隨後以「總統先生」稱呼拜登，並表示見到「老朋友」感到高興，並呼籲美中之間必須有更緊密的合作。但尷尬的是，白宮在會議前簡報才澄清，拜登並不將習近平視為老朋友。

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拜登與習近平於今日上午8時45分進行視訊峰會，這是自拜登上任以來，第三次與習近平進行會談，前兩次談話都是通過電話進行。在峰會開始後，雙方先進行了開場白，拜登表示，希望下次兩人可以「面對面」會談，就像從前在中國旅行那樣。而習近平則是指出，兩人是第一次以視訊方式會晤，並表示「看到老朋友我感到很高興。」

《路透》報導指出，「老朋友」一詞有著親近之意，表現出一定程度的熟悉和信任。

不過白宮發言人莎琪（Jen Psaki）才在拜習會前的記者會上表示，拜登不認為習近平是「老朋友」。

根據記者會當時的影片，一名記者在現場向莎琪提問，會如何描述拜登與習近平在這場會議上的關係？從影片中可以看到，記者在提問時，現場發出了笑聲，莎琪也笑了出來。

隨後莎琪回應，「我想我可以證實，他（拜登）不把他當成老朋友，一向都是如此。」莎琪補充，拜登與習近平過去曾經面對面交談過，也因爲這層關係，拜登認為這次的會晤將尋找雙方可以合作的領域，以及有機會發展的領域，並且與習近平坦誠對話，提出美國關切的議題，「無論是安全、經濟、人權議題。」


拜登今年6月和俄羅斯總統蒲亭會面時，曾被媒體問到是否會呼籲習近平這名「老朋友」，讓世界衛生組織（WHO）專家再次到中國調查疫情源頭，當時拜登回應表示「我要澄清，我們認識很久，對彼此很了解，但我們不是老朋友，都是公事公辦。」

歐巴馬政府時期的美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）表示，這是每位領導人在會議開始時，尋求在論述上佔據有利位置的慣用做法之一。且拜登才在6月時否認他與習近平是「朋友」，但習近平此次仍特意稱拜登為「老朋友」，拜登則面帶微笑提醒中國在內的所有國家「都必須遵守相同的規則」。


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