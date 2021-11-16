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高雄燒土炭送電給台北　陳其邁：南電北送對高雄人不公平

▲高雄市長陳其邁今天在市議會答覆民進黨高雄市議員黃文益質詢時明確表示，高雄絕對不要核廢料，也反對南電北送、南氣北送，因此他也反對三接遷移。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市長陳其邁今天在市議會答覆民進黨高雄市議員黃文益質詢時明確表示，高雄絕對不要核廢料，也反對南電北送、南氣北送，因此他也反對三接遷移。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-16 14:50:04

「要高雄燒土炭送電給台北，這我不同意」年底4大公投攸關台灣未來發展，其中核四與三接議題更直接影響到南部能源轉型進程，高雄市長陳其邁今(16)日在市議會答覆民進黨高雄市議員黃文益質詢時明確表示，高雄絕對不要核廢料，盼民眾一定要投下不同意票。陳其邁也強烈的說，北部缺電應自己負責，，南電北送、南氣北送對高雄人非常不公平，因此他反對三接遷移。

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黃文益質詢指出，日本福島發生核災後，10年來累積了1400萬平方公尺核污染土地與超過124萬立方公尺的輻射性廢水，福島民眾在核災發生後還有地方可以撤離，但台灣一旦發生核災，恐怕大家只能跳海，所以民進黨才會反對讓安全性有疑慮的核四廠重啟，黃文益隨即呼籲，希望全國縣市首長都能像陳其邁一樣站出來，說明執政縣市願不願意接受核廢料，「屆時我們再來討論要不要重啟核四！」

陳其邁表示，南北長距離的輸電有一定的安全風險，且長期南電北送，對高雄並不公平，因此他不同意三接遷移方案，認為南、北都應有充分電力，自己的電自己發。他並強調，核安問題大於一切，他曾去過車諾比當地，親眼目睹當地長期的經濟損失及對周邊居民的健康影響，直至今日復原都相當困難。

至於，核四問題，核四萬一爆炸，整個台灣都沒了，更何況現在沒有一個縣市願意接受核廢料，先前宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜都已表態，他也認為高雄市絕對不要核廢料，希望其他縣市也能表態。

另外，針對萊豬議題，他強調，萊豬已被嚴重污名化，很多食品添加物本來就無法零檢出，因此國際組織才必須訂定殘留標準，過去民進黨反對萊牛進口，就是因為當時沒有國際標準，如今國際食品法典委員會（CODEX）已訂出標準，全球也已有109個國家、地區允許進口含萊劑豬肉，包括台灣極力爭取加入的CPTPP各會員國，如果台灣希望跟世界接軌，當然必須接受這樣的規則。

陳其邁也指出，國民黨在2012年CODEX訂出萊劑殘留標準後沒多久，就希望開放美國豬肉，但當時國民黨政府沒有提出足夠的配套措施，當時台灣豬肉也無法外銷，所以民進黨反對開放，如今台灣豬已可外銷，台灣要符合國際經貿規範，才能讓有競爭力的商品進軍國際，希望民眾基於台灣整體經貿利益，在反萊豬公投中投下不同意票。

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