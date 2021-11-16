高雄燒土炭送電給台北　陳其邁：南電北送對高雄人不公平

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陳其邁表示，南北長距離的輸電有一定的安全風險，且長期南電北送，對高雄並不公平，因此他不同意三接遷移方案，認為南、北都應有充分電力，自己的電自己發。他並強調，核安問題大於一切，他曾去過車諾比當地，親眼目睹當地長期的經濟損失及對周邊居民的健康影響，直至今日復原都相當困難。
至於，核四問題，核四萬一爆炸，整個台灣都沒了，更何況現在沒有一個縣市願意接受核廢料，先前宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜都已表態，他也認為高雄市絕對不要核廢料，希望其他縣市也能表態。
另外，針對萊豬議題，他強調，萊豬已被嚴重污名化，很多食品添加物本來就無法零檢出，因此國際組織才必須訂定殘留標準，過去民進黨反對萊牛進口，就是因為當時沒有國際標準，如今國際食品法典委員會（CODEX）已訂出標準，全球也已有109個國家、地區允許進口含萊劑豬肉，包括台灣極力爭取加入的CPTPP各會員國，如果台灣希望跟世界接軌，當然必須接受這樣的規則。
陳其邁也指出，國民黨在2012年CODEX訂出萊劑殘留標準後沒多久，就希望開放美國豬肉，但當時國民黨政府沒有提出足夠的配套措施，當時台灣豬肉也無法外銷，所以民進黨反對開放，如今台灣豬已可外銷，台灣要符合國際經貿規範，才能讓有競爭力的商品進軍國際，希望民眾基於台灣整體經貿利益，在反萊豬公投中投下不同意票。