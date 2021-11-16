蔣偉文婆媳飯局出絕招！呼籲新好男人「開雷達」

39歲的藝人蔣偉文與老婆結婚10年，自認是新好男人的他近日在節目《今晚開讚吧》談論婆媳問題，分享當老婆和媽媽坐在同一桌吃飯時，如何在這「婆媳飯局」中平衡雙方感受，一旁的張立東也忍不住笑虧他感情經驗豐富，才能無懈可擊地讓飯局完美落幕。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-16 18:00:00
蔣偉文婚後變成愛家的暖爸，他表示假設老婆和媽媽要出現在同一個飯局上的話，男人這時一定要把雷達打開：「像我媽很重視點菜這件事，認為由她來點才像女主人。」所以他一定會先提供菜單給媽媽參考、並點出她喜歡的菜色，接著推薦餐廳的招牌菜，最後才會把話帶到老婆喜歡的菜色上：「我媽很聰明，點完名菜之後，會再特別點我老婆愛吃的，我老婆聽到後就會很開心，因為不敢相信我媽會知道她的口味。
蔣偉文這一招獲得在場女藝人一致讚賞，直呼：「好會哦你！」一旁的張立東坦言自己真沒想到這一招，故意笑虧蔣偉文：「應該是真的要很多段感情，才有辦法這樣。」而未婚的張立東也分享因為媽媽喜歡到戶外踩點，所以有一次直接訂好花蓮的飯店和行程，請他邀約當時的女友同行，但因為女友皮膚過敏、不喜歡曬太陽，2人的極端的喜好讓張立東裡外不是人，最後只好使出三寸不爛之舌，在媽媽耳邊洗腦說：「我朋友上禮拜去花蓮玩被小黑蚊叮，結果蜂窩性組織炎。」