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謝震廷曝與李友廷和解過程　「他哭得像baby一樣」

▲謝震廷（左圖）透露與李友廷和解過程。（圖／翻攝謝震廷、李友廷臉書）
▲謝震廷（左圖）透露與李友廷和解過程。（圖／翻攝謝震廷、李友廷臉書）

記者吳雨婕/台北報導

2021-11-16 15:30:00

歌手謝震廷今（16）日出席「2021兒童人權記者會」，而他今年3月時在社群媒體上爆料歌手李友廷害好友走上絕路，事後卻又發文表示兩人已經和好，而他也趁著此機會說明此事。

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謝震廷今年3月在私人臉書上，指控某歌唱節目冠軍害樂團「薄荷琴酒」女主唱輕生，而「某歌唱節目冠軍」即是暗指李友廷，可是沒過多久雙方又貼出合照表示和解，謝震廷透露，那時李友廷有主動打電話給他，「然後哭得像baby一樣」，但他認為感情是兩個人的事情，「不知道為什麼要跟我解釋、懺悔。」

▲謝震廷出席「2021兒童人權記者會」。（圖／家扶基金會提供）
▲謝震廷提到李友廷打電話向他解釋、懺悔。（圖／家扶基金會提供）
謝震廷也提到，與李友廷還是臉書好友，他表示：「對他就是恨鐵不成鋼，都一起在音樂路上努力這麼久，希望他可以愛惜羽毛。」此外，謝震廷談到近況，他開心透露創立了吉他品牌「Algernon Guitars 阿爾吉儂 」，並努力籌備新單曲。

▲謝震廷出席「2021兒童人權記者會」。（圖／家扶基金會提供）
▲謝震廷分享近況。（圖／家扶基金會提供）

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