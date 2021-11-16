職棒下半季冠軍火熱 議員諷「中市治安棒球」賽開打

近日台中暴力案件頻傳，造成人心恍恍，今 (16) 日民進黨市議員張家銨、賴佳微、江肇國聯合質詢指出，卻見市府態度消極，都只等到社會大眾氣憤難平或是警政署下令清查暴力案件後，才開始積極辦理。讓人不盡質疑，市長盧秀燕只會出事才去抱抱，但治安會報一再缺席，根本將台中市民的安危置身事外。

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張家銨表示，宋姓大學生的車禍事件發生後，台中暴力事件屢成為媒體焦點，加上接二連三的鬥毆頻傳，凸顯台中治安已經逐漸惡化。局處首長的消極作為，僅以事後加強臨檢的作為讓基層員警疲於奔命，亡羊補牢若只是為了控制數據，如此治標不治本，台中從原本的宜居，變成現在人人搶著移居，市民如何能安居樂業。

江肇國表示，奉勸市長不要再缺席治安會報，出事才去抱抱。尤其，盧市長上任至今擄人搶劫、砸車惡鬥、刀捅開槍等重大治安事件就高達 30 幾件。但市府似乎一直處於狀況外，總說「台中治安，六都最好」，倘若市府只會在數據上辦案、美化數字，那真的是拿台中市民的命在賺自己的政治聲量。

賴佳微表示，這幾天台中的治安，密切出現破網，很多市民都在問，到底台中怎麼了？台中已經從「慶記市」，到現在被網路上調侃成為「球棒之都」。中華職棒現在球隊競爭下半季冠軍打的火熱，台中市的治安敗壞被譏諷為「球棒」大賽也正在台中熱烈開打。如果市長沒辦法保護市民的安全，是不是乾脆市府的第二預備金動用提供給全台中市民的車輛都升級成強化玻璃，家中、店面的玻璃也都一同來升級，彌補盧市長對治安守護的漫不經心。

另外，張家銨也指出，今年 8 月有向市府建請創立「交通事故影音上傳平台」，希望市府可以善用公家資源創設平台，並提供獎勵金制度，幫助民眾及警方掌握真相。然三個月過去，警察局回應要到 2023 年建置上路，副市長又指稱可以透過專案儘速處理，市府消極態度顯而易見，「預防勝於治療」恐怕只能淪為口號。議員們要求，市府必須在兩週內提出完整的治安提升報告，並由市長親自來說明。面對治安問題，千萬不要有所鬆懈，讓不法之徒覺得有機可乘，讓市民無法安居樂業。

警察局表示，已持續擴大執行「全面掃除暴力專案」，統計至昨日，計出動警力 2399 人次，查獲院檢發佈各類未到案（通緝犯） 63 名、毒品案 32 件 38 人、詐欺及電信詐欺 simbox 機房案 6 案 7 人、公共危險 ( 酒駕 )68 件 68 人、賭博及賭博機房 3 件 9 人、竊盜案 3 件 4 人、失聯移工 4 人、其他刑案 1 件 1 人，以及治平案件 1 件 5 人、手槍 2 支、子彈 68 發。警察局強調，將持續執法，只要在台中犯案，一定追究到底、依法嚴辦。