蔡英文Podcast談美豬 自曝愛吃三色豆：鼓勵大家常常吃
民進黨近來積極透過Podcast平台傳達理念，總統蔡英文上周於Podcast平台獻聲，為「蔡英文＆DPP」的「耳朵出遊不出油」錄製內容，昨日再度談論美豬公投議題，內容中他也談及台美關係以及先前駐美代表蕭美琴以台灣夜市牛排宴請外賓，主持人趣味問及對於牛排中三色豆的看法時，蔡英文直言，「我覺得滿好吃的呀！也鼓勵大家常常吃」。
新頭殼newtalk
2021-11-16 21:37:34
蔡英文在Podcast節目中針對美豬議題進行說明，她表示，現有的11個CPTPP成員國皆已開放美豬進口。國際也會依此檢視台灣是否有開放市場的決心，強調美豬進口對台灣加入國際貿易組織的重要性。
蔡英文也喊話，美豬進口會符合國際標準，政府也會做好檢驗、標示的工作。
此外，在節目中也談到台美關係，由於先前駐美代表蕭美琴在雙橡園宴請立陶宛國會議員等外賓台灣夜市牛排，引發話題，蔡英文也稱讚蕭美琴的表現，在節目最後，主持人也問及蔡英文是否喜歡三色豆？蔡英文則回應，三色豆是她在留學英國期間的常備食材，回台後看到夜市牛排也會放三色豆，「我覺得滿好吃的呀！也鼓勵大家常常吃」，令不敢吃三色豆的主持人驚呼「五個不同意！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼