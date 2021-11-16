愛子公主要20歲了！疫情影響不做新王冠 日媒：借姑姑的
日本天皇德仁與皇后雅子的獨生女，敬宮愛子內親王，下個月1日將迎來20歲生日，先前已知曉因為疫情關係，為了體恤民情，愛子不會遵循傳統、打造全新王冠；現在宮內廳公布有關愛子成年禮的細節，其成年儀式將於12月5日（週日）舉行，屆時將借用姑姑黑田清子（婚前為紀宮清子內親王）的王冠。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-16 15:13:16
綜合《日本放送協會》等日媒報導，因愛子生日當天為平日，為了不影響課業，決定延至12月5日舉行。當天上午，愛子將參拜供奉皇室祖先的宮中三殿，由德仁授予女性皇族最高等級勳章「寶冠大綬章」；下午將穿戴王冠、勳章與晚禮服，在宮殿向雙親進行成年問候，隨後向祖父母上皇明仁夫妻致意。
根據日本王室百年來的傳統，每當公主年滿20歲，就會得到一頂專屬王冠，然而，由於新冠肺炎疫情肆虐全球將近2年，對各國經濟民生都形成嚴重打擊，為了體恤民眾，愛子和天皇夫婦決定，不花費過多金錢訂製全新王冠，與民共苦。
至於愛子成年禮當天要配戴何物，報導指出，她將借用德仁妹妹、已結婚脫離皇室的姑姑黑田清子，過去曾使用的王冠。
據悉，公主成年禮使用的王冠，一般是由宮內廳以公費打造，而日本女性皇族依法須於婚後脫離皇籍，不再是皇室成員，所以王冠等物也須繳回，就如近日剛結婚並隨夫遠赴美國的真子公主(小室真子)。不過，由於當時清子的王冠，是由時任天皇明仁一家的生活費支出製作，所以婚後仍屬清子所有，在愛子一家提出需要借用時，也相當爽快的同意出借。