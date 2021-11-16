高美館攜手校園發表「尋找漁足跡的21堂課」

高雄市立美術館攜手高雄市第一社區大學、高雄市鼓山區鼓山國小一同發展美術館典藏融入校本課程。學童透過校外教學實地走訪，進行在地文化走讀踏查，最後以教學成果展「尋找漁足跡」呈現於鼓山國小校園。今（16）日舉辦「尋找漁足跡的21堂課」教學成果展開幕，也邀請孩童發表自己的作品。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-16 15:17:38
此次館校合作計畫緣自高美館與高雄第一社大自108年起以高美館典藏作品開發之「藝術偵探－大地方小旅行」課程，結合藝術品與在地文史，透過城市走讀認識高雄，今年更以柴山、愛河等5條景點路線與臨近學校合作，透過資源共享與課程共備方式將「藝術偵探」圖文素材提供學校，並由學校老師規劃，結合在地文史、藝術美感及閱讀體驗，為中年級學生設計一系列以「海」為題的教學內容。
鼓山國小校長高玉山表示，配合108課綱的教學變革，學校近年積極將校訂課程「山海驛町鼓山情」架構系統化、內容精緻化，今年與高美館及高雄第一社大合作，將校訂課程中的「海」課程更廣泛的與在地文史、藝術資源緊密結合，提供學生難能可貴的體驗機會。完成景點踏查後，學生以繪圖的方式將觀察到的景象記錄下來，仔細看每張圖畫，可以發現學生的視角都不一樣，張張都充滿天真童趣。
高美館李玉玲館長則提及，延續自108年來以美術館為平台，館內典藏品為核心，梳理高雄在地的文化發展、歷史脈絡，透過與在地中小學合作建構美術課程，逐步攜手建構出屬於這座城市的文化圖像記憶。高美館透過美學教案、藝術走讀與在地小旅行等，讓校園學子和在地社區群眾進而認識台灣本土、高雄在地的藝術家，連結起人們與土地歷史的對話平台，落實推廣藝文人口扎根。