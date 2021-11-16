飼主隔離愛犬遭撲殺！慘叫過程全被錄　中媒也忍不住砲轟

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然而家中的監視畫面呈現的卻和對方說的完全不同，傅小姐看見的是兩名身穿全套防護服的防疫人員手持鐵棍進入她家，試著帶走愛犬「炒粉」，儘管牠成功掙脫了狗繩，卻立刻被防疫人員以鐵棍狂毆頭部，還稱這是「領導要求就地解決」。難過的是，當「炒粉」掙扎逃到了房間後，也離開了監視鏡頭的掌握，傅小姐接著只聽到幾聲微弱的叫聲，接著就看到兩名防疫人員手提著黃色塑膠袋離開現場。上饒市信州區政府更在發表聲明稱，防疫人員對小狗進行了「無害化處理」。
當局的輕描淡寫帶過的態度讓這起「上饒打狗」事件在網路上瞬間成為熱議話題，中國網友批評在嚴厲的防疫控管下，對寵物的防疫處理往往「未審先判」，還沒經過病毒檢測就進行撲殺，不少留言懷疑「不把命當命，還能把人當人嗎？」、「這是毫無成本的順暢的侵害任何一個普通人的基本權利」，然而也有另一派論點認為防疫人員既要承擔犬隻攻擊風險、又得肩負起上層「無害化處理」的要求，還背了「欠缺溝通」的黑鍋，實屬無奈。
江西省上饒市疫情指揮部13日則表示，針對網友所稱「隔離寵物狗疑似被撲殺」，已經對相關人員進行批評教育，並調離相應崗位，也向當事人誠懇道歉並獲得對方諒解，希望群眾也能對疫情期間防控措施表示理解。
事實上，中國防疫控管手段中對於寵物如何處置的問題還普遍缺乏共識。如今各地不少「寵物本無事、先行撲殺之」的做法備受爭議，日前北京就有超過200名飼主向社區施壓，希望能「攜寵隔離」最後當局採取大規模轉介安置專業機構，黑龍江哈爾濱的飼主被安排在隔離前，將家中鑰匙交付社區內工作人員，交由專人協助照顧家中寵物，在哈爾濱則有過家貓因感染新冠立刻被安樂死的例子。
對此，中國官媒央視也在《央視網》發表聲明表示，不該拿別人的寵物當畜生，並評論「防疫工作非常不易，基層壓力非常之大，但小狗哪裡錯了？隔離不能隔掉溫度啊」，《環球時報》報導中則稱「觀察人士承認抗疫工作人員做得不夠完美，但他們也呼籲人們對抗擊疫情而不懈努力的一線工作人員多一些理解」。
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