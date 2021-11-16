周刊爆「硬上女鐵粉」遭村長怒告　檢方不起訴原因出爐

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檢警調查，去年10月間周刊王爆料桃園市議員詹江村「遭爆硬上女鐵粉」，以聳動標題引發社會大眾關注，事後詹提告撰文的26歲陳姓記者與44歲的劉姓編輯涉嫌加重誹謗罪嫌，認為報導未經查證提供編輯成冊在全台販售，足以貶抑其人格尊嚴與社會評價。
陳姓記者與劉姓編輯在檢方複訊時否認以任何誹謗犯行，陳姓記者辯稱，當時有採訪到當事者女粉絲，有拿到汽車旅館發票、會員卡，採訪過程時，女粉絲也說出詹右臀上有淺褐色胎記之具體特徵與被性侵過程，並提供對話紀錄與就醫證明，所以覺得不是空穴來風；記者事後也曾對詹查證有無性侵女粉絲，詹則否認，但承認曾與女粉絲吃過飯，受侵害的女粉絲採訪時會情緒激動、哭泣，該女粉絲確實有此狀況，「我沒有誣賴詹等語」。劉姓編輯則辯稱，平面雜誌上看到記者採訪內容，且該報導並不是他寫的等語。
檢方審酌，陳姓記者確實親自向女粉絲求證，並瀏覽相關對話紀錄與發票等事證，與女粉絲所述內容大致吻合，陳有相當理由可確信女粉絲所述內容為真實；且告訴人詹為民意代表，對社會具有影響力，其與女粉絲間互動如遭指已逾越正常交往之範疇，亦難謂與公益無關，核屬可受公評之事項，其目的應係喚起一般民眾注意，發揮媒體「第四權」之功能，藉此達到監督政治人物之作為，係言論自由權利之合理行使，難認僅因告訴人主觀感情認影名譽之毀損，遽認陳姓記者有惡意指摘告訴人名譽貶損之誹謗犯行，復查無其他積極證據足認陳、劉有任何誹謗之犯行，偵結予以不起訴處分。