拜習視訊會落幕　外交部：感謝美國對台政策不變

美國總統拜登與中國國家主席習近平美東時間15日晚間舉行首場視訊會議，會中美國反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。對此，外交部今（16）日表示，感謝拜登總統向習近平當面傳達美國對台政策不變。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-16 16:10:55｜2021-11-16 16:12:30
外交部指出，美國白宮於台北時間16日中午發布有關拜登總統與中國國家主席習近平視訊會議情形的聲明；關於台灣部分，拜登總統強調美國堅守基於《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」的「一中政策」，美國強烈反對（strongly opposes)改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。
外交部感謝拜登總統向習近平當面傳達美國對台政策不變，以及呼應我國蔡總統主張維持現狀、全力防止現狀被片面改變，並支持台灣海峽的和平與穩定。
外交部重申，自拜登上任以來，美國已多次公開強調，對台灣的支持堅若磐石（rock-solid)，美方並以實際行動力挺台灣，維繫台海穩定。台美溝通管道暢通，且互信基礎穩固，未來我國政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，持續與美國及其他理念相近國家合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。我方也期盼，中國身為區域的一員，也應負起共同的責任，維護台海和平，以對話化解歧見。