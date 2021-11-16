吳姍儒婚禮「取消新娘二進」　自曝婚後不與公婆同住

吳姍儒前陣子拋出震撼彈宣布結婚喜訊，明年1月將與交往5年的CEO男友步入禮堂，眼看婚禮進入倒數，吳姍儒今（16）日出席代言活動時，透露手上有9個代言要忙，所以目前婚禮進度只有55%，連婚紗照都沒拍，也沒有空試菜，還表示為了要留給媒體充足的採訪時間，所以決定取消新娘二進，當天只會以一套白紗出席婚禮，另外，她也透露婚後不會與公婆同住的原因。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-16 16:12:22｜2021-11-16 16:17:00
吳姍儒坦言希望婚禮越簡單越好，所以非常注重流程和時間的掌控，而身為設計師的男友，則比較追求整場典禮的美感，至於對方當天願不願意接受訪問，她笑說由於男友比較木訥、不擅言詞，不過會回家詢問他意見。吳姍儒也強調與老公結婚後不會與公婆同住，認為任何新婚夫妻都需要磨合期和2人的空間，不過沒有婆媳問題，大家都相處得很融洽。
吳姍儒透露吳宗憲沒有急著當阿公：「他反而希望女兒都不要嫁、不要長大，最快（生孩子）的應該也是我妹，因為她先結婚。」強調目前沒有身孕，請大家不要擔心。男友長相曝光後引發高度關注，讓吳姍儒忍不住吃醋：「你們現在是不是比較喜歡他？我只是挑了一張比較帥的照片，他真的只是一般人。」笑說如果對方出道，自己會願意當他經紀人。