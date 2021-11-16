周玉蔻批長住台中帝寶　顏寬恒：爆料前請先做功課

資深媒體人周玉蔻鎖定國民黨前立委顏寬恒，今（16日）在臉書連發三文指他住在有「台中帝寶」等級的七期200坪豪宅，卻口口聲聲說是海線主人。顏寬恒回擊周玉蔻，請她「要爆料之前，請先做好功課」。助理私下透露，七期房子是顏寬恒母親住處，顏寬恒和兒孫確實住沙鹿。基進黨則諷顏有13筆房產「愛住哪就住哪，當然不是問題。」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-16 16:24:45
周玉蔻今天在臉書連發3篇文，指顏寛恆18年前26歲就擁有台中七期破億豪宅，批評他口口聲聲是海線在地人、沙鹿的主人，實際上卻住在「七期富戶200坪，一家人天倫享樂，王子、公主般高級台中人生活享受」。
周玉蔻批顏家位於沙鹿的服務處只是「搞選票的所在」，平常住台中帝寶做富豪，選舉要選票就回沙鹿做在地人，「小冬瓜底迪，謊言破綻百出，要圓謊不是陸軍就能幫忙的啦！」
先前周玉蔻緊咬顏清標債務爭議，顏清標的態度是不予理會，但顏寬恒認為不能一直挨打，今以19秒影片回擊。顏寬恒在影片裡說：「周玉蔻女士要爆料請先做好功課、查好資料，我的小朋友國、高中時住在七期，畢業之後就搬回沙鹿，寬恒從小，國小、國中、高中、大學到現在都住在沙鹿，我是一個實實在在的沙鹿人。」
顏寬恒助理私下透露，七期房子是顏寬恒母親的住處，顏寬恒確曾與母親同住一段時間，但最近5、6年一直住在沙鹿區。有網友在周玉蔻臉書提出最新資訊，指顏寬恒正在興建更豪華的獨棟豪宅，地址在爸爸顏清標沙鹿住處的附近。基進黨組織部主任李雨蓁也在臉書諷刺：「其實顏寬恒有土地67筆、房產13筆、現金2.2億，住在七期擁有1.1億的豪宅剛好而已吧？」