陳意涵接棒林依晨生了　演藝圈星二代接連報到

演藝圈秋季喜事頻傳，38歲女星陳意涵和導演老公許富翔結婚3年，育有2歲多的兒子「小初」，今（16）日再生下健康女娃，成為二寶媽。除了陳意涵，林依晨、李國毅、奚夢瑤也都在10月、11月先後傳來生子的喜訊。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-16 17:00:00｜2021-11-16 17:08:24
「零負評女神」林依晨和老公林于超結婚6年，上月自然產生下天秤座女兒，寶寶還有一個可愛的小名「小小林」，堪稱林依晨最棒的39歲生日禮物。林依晨也在彌月禮盒分享喜悅，卡片印著：「願我們都能和孩子們一樣，容易快樂與滿足，並充滿著無限可能性。」
李國毅和大1歲半的老婆「橘子」，10月迎來天蠍座女兒「威廉妹妹」，李國毅全程陪產錄影，小孩「啵」一聲就拉出來了，讓他感到不可思議。看見女兒第一眼什麼感受？李國毅說：「很漂亮，沒有皺皺的。」並透露女兒長得像李國毅媽媽，身為寵妻魔人，他安排橘子住滿1個月的月子中心，自己也加緊腳步學習包尿布、幫嬰兒洗澡，迫不及待展開奶爸生活。
大陸超模奚夢瑤2日被爆產下第二胎Romee，和已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君結婚2年，連生一子一女湊成「好」字，奚夢瑤2年前生下何猷君長子Ronaldo，四房太太梁安琪心情大悅，傳出大手筆賞5億（約台幣18億元）豪宅，令人好奇女兒Romee的出生，會讓奚夢瑤收到什麼禮物？