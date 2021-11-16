手刀搶票！李宗盛4度攻蛋　開唱時間看這裡

距離2020年在高雄巨蛋舉辦「有歌之年」演唱會後，在2021年歲末年終之際，李宗盛將與老朋友再度見面，「有歌之年」演唱會12月17日、19日移師台北小巨蛋首唱，這也是他第4度唱進台北小巨蛋，這次將精選李宗盛音樂生涯經典曲目，一點一滴回味曾刻劃在人生裡歲月與故事。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-16 18:00:00｜2021-11-16 18:09:31
自2020年1月18日高雄巨蛋後，因疫情嚴峻的關係，李宗盛就未曾公開演出過，但他始終惦記著這些老朋友歌迷們，過去他曾在演唱會上說過：「我們一定要有這樣的一個晚上，將那首在你心裡記了好久，唱了好多年李宗盛的歌，面對面一起唱一遍。」近來疫情趨緩，在觀眾們健康的最高指導原則下，他終於宣布將在12月17日、19日與粉絲見面，而在這次的台北小巨蛋演唱會上，他將重詮釋1989年至2000年之間膾炙人口的曲目。
李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會台北小巨蛋站將在12月17日晚上7點半、12月19日晚上6點半於台北小巨蛋舉行。票價為4,800、4500、3800、3500、2800、2500、2000、1500、800，門票將會在11月21日中午12點於拓元售票系統開賣，詳情請上相信音樂官方臉書查詢。
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