日本將設半導體支援基金　首輪補助台積電4千億設廠

日本政府新設的半導體產業振興方案出爐，將分3階段推動。其中首輪措施就是計劃對預定在日本熊本縣設廠的台灣晶圓代工廠台積電進行補助，預計台積電將獲4千億日圓（約台幣974.72億元）補助。另外日本政府也計畫向日本現有的老舊半導體工廠提供資金援助。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-16 16:37:13
綜合日媒報導，為了強化在經濟安保上重要性日益增加的半導體產業，日本經濟產業省15日召開專家會議，並且公佈振興日本半導體的「半導體產業緊急強化方案」。日本政府希望藉由資金援助，吸引廠商赴日興建半導體工廠，並且讓日本現有老舊廠房設備更新提供援助。除了進行補助以外，也希望與美國攜手研發次世代半導體，藉此提振日本下滑的半導體市占率。日本政府指出，目標是半導體營收在2030年提高至13兆日圓，達到2020年的約3倍水準。
台積電以及日本科技大廠SONY先前宣布，將在熊本縣共同建設半導體工廠，預計2022年開始建廠，2024年量產，主要提供22奈米至28奈米技術生產晶片，預計月產能為4.5萬片（以12吋晶圓換算）。
台積電成為半導體產業振興方案首輪補助對象，預計將獲4千億日圓資金。《朝日新聞》指出，因設想以巨額補助海外企業而成立基金，是極端罕見的例子。歐美各國目前正在加強補助半導體產業，日本也有與之對抗的意思。
報導指出，除了半導體產業之外，蓄電池的重要性也日益提高，將對蓄電池製造據點加速佈局。從經濟安全保障的觀點來看，日本政府將致力於半導體以及蓄電池領域。
經濟產業大臣萩生田光一指出，作為國家政策的一環，將推出半導體產業基礎緊急強化方案。制定跨年度提供補助的法案，這將是日本政府近期彙整經濟對策的主要內容之一，必要的經費將編入2021年度追加預算案。