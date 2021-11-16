吃完火鍋只會煮雜炊？清燉牛肉爐3吃　涮「這味」好清爽

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配上師傅現點現切的新鮮牛小排Prime，經過讓肉質更軟嫩的低溫冷藏熟成18天，在滾燙高湯中，涮3~5秒待肉片呈現粉嫩色，搭配秘制特調醬，台南人吃法薑絲+醬油膏+豆瓣醬，還有風味獨特的「是拉差醬」及海鮮醬，異國美式南洋吃法，混血經典台南味。
業者表示，店內除了供應美國牛、日本牛之外，正密切洽談本土溫體牛，雖然目前餐飲市場中南部搶貨很兇，仍希望能掌握本地溫體牛稀有部位，加入限量肉品販售陣容中。
套餐中還提供獨家軟滑嫩雞腿肉，主廚透露以台式料理醃製法作為鍋物肉品的處理，嚴選台灣放山土雞去骨雞腿肉，加入蛋白、沙拉油、一點胡椒鹽和一兩樣商業機密，讓雞肉涮起來軟嫩有Q度。
最特別的是，有別於一般火鍋最後喜歡熬煮雜炊，犇的慢熬清燉牛肉爐改涮美式風味牛胸Pho河粉！等湯頭濃縮了手切牛肉和蔬菜的精華，涮煮河粉加入美國香菜、墨西哥青辣椒、銀芽及檸檬，氣味十足，相當清爽。
為了讓食客吃得更省，即日起至明年4/30，持紙本振興券至犇全品牌，消費滿千送500元，滿5,000元送7,500元。（持1,000元振興券，可現場折抵1,300元消費金額，再贈送200元VIP現金券乙張，優惠累計兌換無上限。）