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吃完火鍋只會煮雜炊？清燉牛肉爐3吃　涮「這味」好清爽

▲吃完火鍋只會煮雜炊？牛肉鍋涮Pho河粉才過癮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吃完火鍋只會煮雜炊？牛肉鍋涮Pho河粉才過癮。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-16 17:32:04

立冬剛過，又有新鮮鍋物來暖胃！犇推出全新慢熬清燉牛肉爐，獨家牛骨、牛腩、牛胸熬煮58小時原湯，搭配低溫熟成手切牛小排Prime清涮、及道地美式風味牛胸Pho河粉，一鍋三吃超享受。再搭配台南人著名吃法和是拉差海鮮醬，口感新鮮，來個不一樣的火鍋吧。

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將大量牛大骨、牛腩、牛胸及多種蔬果耗時耗工熬煮10小時後，再經48小時小火慢燉，熬製成濃厚清甜的牛高湯。一坐下先用一碗牛腩原湯配上薑絲、米酒和現擠檸檬，清爽開胃。

▲片得比生魚片還薄的手切牛肉會透光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲片得比生魚片還薄的手切牛肉會透光。（圖／記者蕭涵云攝）
配上師傅現點現切的新鮮牛小排Prime，經過讓肉質更軟嫩的低溫冷藏熟成18天，在滾燙高湯中，涮3~5秒待肉片呈現粉嫩色，搭配秘制特調醬，台南人吃法薑絲+醬油膏+豆瓣醬，還有風味獨特的「是拉差醬」及海鮮醬，異國美式南洋吃法，混血經典台南味。

▲現切牛放入牛肉爐涮至粉紅色，清甜軟嫩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現切牛放入牛肉爐涮至粉紅色，清甜軟嫩。（圖／記者蕭涵云攝）
業者表示，店內除了供應美國牛、日本牛之外，正密切洽談本土溫體牛，雖然目前餐飲市場中南部搶貨很兇，仍希望能掌握本地溫體牛稀有部位，加入限量肉品販售陣容中。

套餐中還提供獨家軟滑嫩雞腿肉，主廚透露以台式料理醃製法作為鍋物肉品的處理，嚴選台灣放山土雞去骨雞腿肉，加入蛋白、沙拉油、一點胡椒鹽和一兩樣商業機密，讓雞肉涮起來軟嫩有Q度。

▲有別於一般常見的雜炊，牛肉爐涮Pho河粉好清爽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有別於一般常見的雜炊，牛肉爐涮Pho河粉好清爽。（圖／記者蕭涵云攝）
最特別的是，有別於一般火鍋最後喜歡熬煮雜炊，犇的慢熬清燉牛肉爐改涮美式風味牛胸Pho河粉！等湯頭濃縮了手切牛肉和蔬菜的精華，涮煮河粉加入美國香菜、墨西哥青辣椒、銀芽及檸檬，氣味十足，相當清爽。

為了讓食客吃得更省，即日起至明年4/30，持紙本振興券至犇全品牌，消費滿千送500元，滿5,000元送7,500元。（持1,000元振興券，可現場折抵1,300元消費金額，再贈送200元VIP現金券乙張，優惠累計兌換無上限。）

▲除了台南人吃法，最左側的「是拉差醬」及海鮮醬，讓火鍋多了異國美式南洋吃法。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清燉牛腩原湯相當夠味。除了台南人吃法，最左側的「是拉差醬」及海鮮醬，讓火鍋多了異國美式南洋風味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲犇 慢熬清燉牛肉爐，NT$980元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲犇 慢熬清燉牛肉爐。（圖／記者蕭涵云攝）

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