拜登不支持台獨？美中拜習會後表述大不同

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根據報導，當提問媒體說，「我猜您說的『一個重要問題』一定是台灣問題」，「美方頻頻在台灣問題上干涉中國內政、踩紅線，廣大中國老百姓對此非常不滿」時，謝鋒即對台灣議題重彈中方舊調，並聲稱拜登「在會晤中再次重申，美方堅持『一個中國政策』，不支持台獨」。
根據新華社發布的「拜習會」中方通稿，美國總統拜登（Joe Biden）會中針對台灣議題說，「美國政府致力於奉行長期一貫的『一個中國政策』，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定」。
但白宮發布的「拜習會」美方通稿則提到，「總統拜登強調，美國持續奉行基於『台灣關係法』、『美中三個聯合公報』及『六項保證』的『一個中國政策』。美方也強烈反對單方改變台海現狀或削弱穩定和平的行為」。
至於謝鋒，除在上述答詢重複習近平在「拜習會」中對台灣議題的說法，並聲稱「在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間」，而「維護國家統一和領土完整是全體中國人民的共同意志和堅定決心」。
他又說，「台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感的問題」，也是中美兩國元首每次交往必談的問題。並宣稱「中國人民對美方最近在台灣問題上不斷採取錯誤言行，企圖混淆、虛化一個中國政策強烈不滿，中國政府已多次向美方提出嚴正交涉」。
謝鋒聲稱，美方應遵守中美間達成的正式雙邊協議和聯合國大會「以壓倒性多數通過的正式決議，正視世界上絕大多數國家堅持『一個中國原則』的事實和意態，改弦易轍，用行動取信於中國人民、取信於國際社會」。（編輯：張淑伶）1101116