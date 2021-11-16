COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

拜登不支持台獨？美中拜習會後表述大不同

▲拜登與習近平的視訊會議，於美國當地時間15日晚間登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登與習近平的視訊會議，於美國當地時間15日晚間登場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-16 19:04:44

（中央社記者邱國強北京16日電）線上「拜習會」落幕，美中雙方事後表述出現重大差異。中方通稿及中國外交部副部長謝鋒均聲稱，美國總統拜登在會中指美方「不支持台獨」，但美方聲明完全未見拜登有此表述。

我是廣告 請繼續往下閱讀
人民日報報導，謝鋒會後接受中國媒體採訪時說，「拜習會」主要內容可概括為「3421」，也就是中國國家主席習近平就發展中美關係提出「三點原則」及「四個方面的優先事項」，雙方達成「兩個原則共識」，習近平「就『一個重要問題』深入做了美方工作」。

根據報導，當提問媒體說，「我猜您說的『一個重要問題』一定是台灣問題」，「美方頻頻在台灣問題上干涉中國內政、踩紅線，廣大中國老百姓對此非常不滿」時，謝鋒即對台灣議題重彈中方舊調，並聲稱拜登「在會晤中再次重申，美方堅持『一個中國政策』，不支持台獨」。

根據新華社發布的「拜習會」中方通稿，美國總統拜登（Joe Biden）會中針對台灣議題說，「美國政府致力於奉行長期一貫的『一個中國政策』，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定」。

但白宮發布的「拜習會」美方通稿則提到，「總統拜登強調，美國持續奉行基於『台灣關係法』、『美中三個聯合公報』及『六項保證』的『一個中國政策』。美方也強烈反對單方改變台海現狀或削弱穩定和平的行為」。

至於謝鋒，除在上述答詢重複習近平在「拜習會」中對台灣議題的說法，並聲稱「在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間」，而「維護國家統一和領土完整是全體中國人民的共同意志和堅定決心」。

他又說，「台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感的問題」，也是中美兩國元首每次交往必談的問題。並宣稱「中國人民對美方最近在台灣問題上不斷採取錯誤言行，企圖混淆、虛化一個中國政策強烈不滿，中國政府已多次向美方提出嚴正交涉」。

謝鋒聲稱，美方應遵守中美間達成的正式雙邊協議和聯合國大會「以壓倒性多數通過的正式決議，正視世界上絕大多數國家堅持『一個中國原則』的事實和意態，改弦易轍，用行動取信於中國人民、取信於國際社會」。（編輯：張淑伶）1101116

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀