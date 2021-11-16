高端是混打或重打？沈富雄怒轟：「厚顏部長、無恥廠商」
中央流行疫情指揮中心日前宣布，接種過高端的民眾若有緊急出國需求，可持相關證明文件接種AZ、BNT或莫德納疫苗。對此，前立委沈富雄重砲抨擊，直呼陳時中迄今毫無歉意，「讓人欲嘔不已」，更批評高端的說詞可惡程度比陳時中尤有過之，直呼是「有如此厚顏的部長，就有如此無恥的廠商，官商交相賊，這是什麼世界？」
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 17:31:03
台北市長柯文哲昨（15）日就質疑，高端疫苗不是混打，而是「重打」。而衛福部長陳時中今日上午受訪時回應「柯文哲講得有他的道理，不過在整體疫苗上有我們的困難，要積極溝通」。而下午陳時中則補充解釋，「重打」聽起來像是原來疫苗效力不足、重新打，但高端不是如此，是為了因應國外規定，開條路解決問題。
不過沈富雄在臉書以「厚顏的部長，無恥的高端」發文怒轟，「陳時中一手遮天，把『重打』硬說成『混打』，迄今毫無歉意，並說成是為了方便出國的變通辦法，聽起來『依稀』是德政一樁。讓人欲嘔不已。」
而對於高端的回應，沈富雄也批評「對要出國的人，高端說因為病毒頑強，打完兩針後，需打第三針『加強』劑，己成全球趨勢云云。這是什麼話！不但沒有片語隻字的抱歉，而且硬是把通關所需的兩針『重打』，輕描淡寫移花接木地說成第三針的『加強針』！高端別再裝傻，扮無辜了！是重打兩針，不是補強一針！是為了去美國通關，不是為了無病強身，你企圖瞞天過海的可惡程度比時中部長尤有過之，我滿腔怒火，不知用何形容詞罵你，才能稍洩國人之憤。」
沈富雄表示，「至於已打高端疫苗而不打算出國的人，高端好意提醒『要密切追踪國際認證的進度』，言下之意算是對自己有信心，對接種者加油打氣，其實是廢話一篇！」沈富雄最後感慨，「有如此厚顏的部長，就有如此無恥的廠商，官商交相賊，高層不做聲，這是什麼世界？何等國家？」（編輯：倪浩軒）