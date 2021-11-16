開元戀職人鮮奶攜手屏科大獸醫系　打造百萬級乳牛健檢團

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針對這次共同合作，國立屏東科技大學獸醫系助理教授李旭薰指出：「屏科大是一所產業實務導向型的科技大學，更是國內以農產業立校的指標性科大，本次與國內知名食品業者開元食品公司簽屬產學合作，除了可以讓牧場的乳牛與酪農都有更舒適的生產環境，也藉由獸醫團隊的完整健檢帶給消費者更佳安心與信賴的乳產品，進而也能讓本校學生有深入現場學用相符的學習機會，最終在產地、產品、消費者及未來專業獸醫人才的培育之間，創造越來越好的共同成長能量。」
李旭薰進一步表示：「台灣地狹人稠又位於亞熱帶熱帶地區，在有限農地面積跟氣候條件下，台灣乳牛飼養比起其他海外酪農大國有著更加嚴酷的挑戰，這次希望透過國際技術接軌、科技化飼養知識導入、完整生產醫學的專業健檢，改善牧場的飼養環境以及優化生產流程，提升單頭乳牛的產量與品質，就能創造出對乳牛更加友善的環境，提升動物福利，乳牛開心生產，酪農工作輕鬆，乳產品的品質便可提升，整個牧場甚至酪農產業的體質就能夠變得更加健康，達到多贏的局面。」
為了全方面了解牧場的狀況，國立屏東科技大學獸醫學系的專業乳牛健檢團隊包含以李旭薰助理教授為首的多位大動物獸醫師，還結合了開元戀職人鮮奶服務團共同合作，除了配合牧場擠乳時間凌晨兩三點就要開始出診準備，完整的健檢計畫大概要花費團隊一整個工作天去做觀察、採樣與紀錄，後續還要進行實驗室的血液學檢查以及體檢報告的完整分析，這些都需要大量的人力與非常高的費用。
李旭薰指出，就算是國外的酪農業都很少完整的落實，這算是國內第一個完整乳牛牧場全面健檢計畫，可以感受到開元食品除了重視消費者對戀職人鮮奶品質的要求以外，對於酪農產業競爭力的提升有多了一份社會責任感。」
雖然眼下的餐飲市場越來越趨向開放、國內外品牌競爭激烈，但開元食品的「戀職人鮮奶」品牌依舊充滿市場競爭力，且持續滿足不同世代消費者的喜愛，該團隊期許真正做到「職人有愛、安心信賴」，以友善的飼養環境與科學方法，培育出健康快樂的乳牛，生產更加美味安心的國產鮮乳。