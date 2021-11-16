危機持續燒！韓國近2千商品靠中國　尿素後恐陷棺材之亂

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相關業者表示，自8月以來，中國進口的梧桐樹數量就有下降的狀況，上月進口數量更跌至一半，讓業者爭相搶購。
有業者表示，「原本每個月可以生產大約800個棺材，但現在只能做600至700個。棺材工廠開了32年，第一次碰到這種情形。」還有棺材製造商表示，「因為沒有來自中國的原木材料，引發了騷動。我們也只剩下一兩週的木材庫存。」
業者解釋，隨著火葬文化數年前在韓國開始盛行之後，因製造棺材的梧桐樹木價格便宜，導致國內需求大漲，也改變和韓國國內的喪葬文化，如今也很難改用其他數目來製造棺材。
報導分析，由於中國電力短缺、導致將近半數木材工廠暫停營運，再加上環境法規，憂心生產過多木材導致空氣污染，對木材商的取締增加，也讓導致木材工廠不得不關閉。另外物流問題影響，已經加工好的木材沒有船隻可以及時運至韓國，進而讓木材進口減少。
韓國不久前才因為高達97%尿素來自中國，但在中國因煤炭價格上升以及電力短缺等問題，進而強化管制尿素出口，讓韓國國內爆發「尿素之亂」。韓國政府緊急與各國協商，才從其他國家進口尿素應急，但根本問題也尚未解決。
《朝鮮日報》社論示警，不僅是尿素溶液，韓國對特定國家依賴度超過80%的進口商品多達3941種，有1850種來自中國，已經佔了將近一半。尿素之亂不但讓民眾懷疑政府存在的理由，更凸顯出韓國過度依賴中國的問題，「只要中國下定決心，必能撼動韓國產業」，呼籲政府應做好因應對策。