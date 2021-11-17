海地前總統遇刺案　一嫌在伊斯坦堡被捕

我是廣告 請繼續往下閱讀
海地外交部長喬塞德（Claude Joseph）昨天透過推特帳號指出，已就韓達爾被捕一事與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）通話，不過喬塞德沒有提到海地是否尋求引渡等事宜。
國際刑警組織（INTERPOL）對韓達爾發布通緝令，他抵達伊斯坦堡時遭到機場警方逮捕。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其司法部提請對他發布效期40天暫時拘留令，法院偵訊後裁准。韓達爾目前遭押在伊斯坦堡馬爾泰佩監獄（Maltepe prison）。
報導稱，韓達爾涉嫌參與謀害摩依士（Jovenel Moise），不過海地當局未透露他涉案細節。本案截至目前已有逾40名嫌犯被捕，包括18名前哥倫比亞軍人、數名海地警察。哥倫比亞當局曾表示，受僱的哥倫比亞傭兵大部分不知道行刺對象是海地元首。
摩依士當地時間7月7日凌晨在首都太子港（Port-au-Prince）私人宅邸遭到射殺身亡，時任第一夫人瑪婷（Martine Moise）也受傷。
這起暗殺事件導致本已動盪的海地政治局勢陷入混亂。海地西南部地區8月14日又遭遇規模7.2極淺層強震，造成逾2200人喪命。加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、因激烈幫派暴力造成嚴重經濟萎縮，在在加劇海地面臨的挑戰。（編輯：周永捷）1101116