人生第一次健檢　簡沛恩回憶：文英阿姨逼我去的

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當時也因太常熬夜導致身體出問題，簡沛恩人生頭一回至大醫院健檢就是文英阿姨逼她去的，「我那時候很不舒服，常昏倒外氣色不好，體力也不支下文英阿姨逼著我一定去，甚至幫我安排」。不過2009年文英阿姨過世後，讓她更深感惋惜是對當時的記憶，幾乎都是拍戲時的相處，認為當時下了戲後若可以一起吃飯，回憶會更多，「但那時都在攝影棚吃便當，常常晚上進棚後，再出去都已是兩天後的白天了」。
而與阿嬤有深厚情感的簡沛恩，因阿嬤今年1月份才離世，至今只要想到都還是很想哭，「我沮喪了很久，但現在開始學會把情緒轉換，想著好在她是沒有病痛的離開，這次跟《魔法阿媽》聯名限量杯，我也覺得想要當作為阿嬤保存一個紀念，她已經離開了，但我相信還是會像魔法一樣可以在我身邊保護我、保佑我」。跟阿嬤的相處，簡沛恩認為深刻的事情太多，「例如我這麼愛吃粉圓，就是阿嬤都會煮粉圓給我吃，所以我現在會對粉圓這麼挑惕，要求一定要很Ｑ彈」。
她形容阿嬤一個人就可以煮一桌滿漢全席，不過煮的料理都是甜甜鹹鹹，就連吃火鍋湯頭也會帶甜，「尤其煎豆腐真的很好吃，她都會先煎，然後用醬油再加一點點糖」。長大住台北後，每當回到阿嬤家，記憶深刻是阿嬤總會準備她最愛的粉粿和冬筍湯。這些對於吃的記憶，都讓簡沛恩無比懷念，雖未傳承到精湛手藝，但卻因此影響了她敏銳的味蕾，也因此早期開的餐廳皆獲得好評，「不過我阿嬤比我還挑剔，帶她去吃任何再厲害的餐廳，她都說：普通啦，丟安內」。不過創立手搖品牌後，其中「冬瓜茶」的品項就很合阿嬤胃口，「這個冬瓜茶的品項是特別為她闢的，一定要用冬瓜磚自己煮，我不會用化學的東西」。
簡沛恩不到30歲就開始投資，自2013年決定不拍戲，雖然創業階段吃到一些虧但也學到經驗，如今這兩年就是全心全意投入目前品牌事業，她笑說如果現在去拍戲了，「演戲就會變成我的斜槓」。不過創業後，簡沛恩知道阿嬤一直很擔心她是不是沒拍戲就沒賺錢，今年因為受到外婆過世影響的關係，才開始有比較想要演戲，「唯一的遺憾就是她一直希望可以在電視上再看到我，但我覺得創業一定要親身先投入，才不會兩邊都是半吊子，當時也就只能簡單跟阿嬤說我有我的規劃啦」。
而這回藉由與《魔法阿媽》聯名，為了號召觀眾前往大銀幕重溫舊夢，簡沛恩特別策畫推出「憑票根，送茶凍」活動，屆時上映後，前往觀賞的觀眾皆可持票根到全台門市兌換商品。「阿嬤在我心中就是都有魔法，雖然是口是心非的代表，但會知道她做什麼其實都是很疼愛孫子的」。簡沛恩希望把這股溫馨情懷繼續遞延，同時也冀望在不同形式合作或開發下，都能在心中永久存放對阿嬤的思念。（編輯：楊穎軒）