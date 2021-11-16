中市議員驚爆槍擊案 警六分局：隔日即逮人了

台中宋姓男大生遭瑪莎拉蒂惡少打至顱內出血昏迷，風波還沒結束，前天又傳出南屯區店面遭人潑漆；台中市議員陳世凱今日在議會質詢，砲轟台中治安事件頻頻，民眾出門感到相當不安心。陳世凱還爆料詢問蔡局長台中市11月是否有槍擊案發生？蔡局長表示沒有，質疑警方是沒有掌握相關資訊？中市警第六分局下午表示該件槍案已於(12)日拘提李嫌到案，起獲手槍一把，全案移送臺中地檢署嚴辦，警方絕不容不法行為挑戰公權力。
記者鄧力軍/台中報導
2021-11-16 17:50:02
市議員陳世凱透露台中市在11月初發生另起槍擊案，但在警方提供的資料裡卻毫無蹤跡，痛批台中市警察局是不是被罵怕了，想要用不提供資料，這樣的消極辦法來逃避責任。陳世凱指出，針對市警局提供的槍擊案件簡述，109年迄今發生的案件只統計到9月，但他卻有消息指出，11月初也發生了槍擊案件，而在此資料上卻看不到相關的資訊。陳世凱質疑警方，是沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？
中市第六分局則表示有完全掌握治安狀況，今下午表示11日於西屯區發生槍擊案件後，警分局立即成立專案小組並報請臺中地檢署指揮偵辦，持臺中地檢署核發之拘票，迅速於12日在臺中市沙鹿區拘提李嫌(75年次)到案，並起獲改造手槍1把、子彈9顆及第二級毒品安非他命1包(毛重1.7公克)等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪、毒品罪移送臺中地檢署偵辦。
警方表示，臺中的治安絕對不容挑戰和破壞，自11月11日起全力推動「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在臺中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡。