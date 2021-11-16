糖尿病患染疫死亡率高8倍！穩定控糖防併發症是關鍵

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聯合國世界糖尿病日 「疫起控糖、安心腎力」
國民健康署吳昭軍署長表示，延緩糖尿病進程、避免從單一疾病到共病，一直是持續努力目標，除透過藥物治療外，亦需強化個案之疾病風險因子識能，以增進疾病管理品質。為強化國內糖尿病防治工作，國健署於全國22縣市全面推動糖尿病共同照護網，多科共同照護有效提升病人的三高控制，以預防或減緩心腎相關疾病等併發症之優質疾病照護為目標努力。
2021年適逢胰島素發現100週年，國際糖尿病聯盟將今年主題定為「ACCESS TO DIABETES CARE」，期望能強化大眾對糖尿病疾病預防與照護的重視。社團法人中華民國糖尿病學會特別與新竹市政府合作，將於11月6日（六）在新竹孔廟盛大舉辦「2021聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈活動」，並有中華民國糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會及各大醫療院所共同響應參與，邀請民眾一同前往參與。呼籲大眾一同關懷、照護糖尿病患者的健康，「疫起控糖、安心腎利」！
疫情治療不中斷！糖尿病併發症好危險
根據研究，糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍，更有研究指出，有心衰竭、腎功能低下等心腎相關疾病的患者，肺炎重症的風險及死亡率都相對較高。中華民國糖尿病學會張恬君秘書長指出，糖尿病最可怕的是併發症，因為糖尿病初期大多沒有症狀，導致病情一步一步擴及全身。當身體長期在高血糖的狀態下，容易提高併發症的風險，包含心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病、腎病變、視網膜病變、神經病變等，嚴重危害自身健康。
糖尿病持續治療、定期回診是關鍵！穩定控糖才安心
在疫情嚴峻期間，不少糖尿病病友都暫停去醫院追蹤、檢查，但這種現象卻讓部分糖友陷入高血糖及重症危機，甚至有老人家血糖失控而不自知，結果昏迷、送急診。因此，社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長提醒糖尿病患，在疫情期間，更應做好血糖控制，千萬不要因害怕疫情擅自中斷治療，按時回診追蹤、穩定使用藥物並做好自我飲食運動養成良好的生活習慣，及定期血糖監測，以避免心腎相關合併症加乘風險。
台灣新冠病毒疫情仍未平息，患有糖尿病等慢性疾病，更可能會提高新冠病毒肺炎的重症、死亡風險，這不禁令糖尿病患者開始擔心自己的處境。財團法人糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長說明，對疫情保持警惕是好事，但也不用太過擔心而徒增心理壓力。近期一項德國研究發現，糖尿病患者若有良好控制血糖，重症風險並不會比一般人高。無形的壓力將影響血糖控制，若感到焦慮，應主動尋求醫療團隊的協助。除此之外，糖尿病患者也需要家人協助與支持，才能在身心靈上得到最好的照顧。