甲狀腺疾病暗藏不孕危機！醫籲年輕女性務必提高警覺

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年輕女性當心甲狀腺疾病！近10萬台灣育齡女性恐中標
TFC臺北婦產科診所生殖中心何彥秉副院長說明，甲狀腺疾病女性好發率高於男性，主要的症狀包括失眠、心悸、自律神經失調，也可能造成月經不規律，出血量減少。現代女性常見的焦慮、失眠、月經不順等問題，千萬別以為只是工作壓力大、生活緊張所導致的文明病，這些問題可能已是甲狀腺疾病的徵兆，不應輕忽。
何彥秉副院長表示，台灣甲狀腺亢進盛行率近3%，有近10萬適齡女性可能已有甲狀腺問題，體內抗體有較高的機會異常攻擊卵巢，造成卵子庫存量下降、卵巢早衰，因症狀不易察覺，可能讓不孕悄悄發生卻不自知，導致發現時為時已晚。
甲狀腺疾病與卵巢早衰高度相關 及早確診揪出不孕關鍵
甲狀腺問題在過去較難與不孕產生直接聯想，但確實與卵巢功能下降、卵巢早衰高度相關，成為阻礙懷孕、導致不孕及重複流產的隱形陷阱，不可小覷。副院長曾收治一名33歲女性，曾懷孕兩次，卻都因胎兒無心跳而流產，經檢查後發現有卵巢早衰問題，進一步檢測，才揪出是甲狀腺疾病作祟，導致卵子庫明顯較同齡女性少。卵巢功能下降、卵巢早衰是無法恢復的，因此，及早確診甲狀腺疾病對於備孕女性相當重要。
尚未完成生育計畫需留意！避免卵巢功能下降無法恢復
不論是否正在備孕，若女性發現自己有月經不規律、經血少，合併易疲倦、焦慮等症狀，應即早至專業的生殖中心找醫師進行卵巢功能、卵子庫存量評估。若發現有潛在甲狀腺問題、卵巢功能低下跡象或曾被診斷有甲狀腺疾病，但尚未完成生育計畫，更需特別留意自己的卵巢功能，應盡早與醫師討論，避免落入不孕、重複流產的陷阱中。
何彥秉副院長提醒，甲狀腺疾病的診斷相當仰賴醫師經驗，如正在嘗試懷孕或未來有生育計劃，應及早尋求專業生殖中心及醫師檢查，經驗豐富的醫師能透過更精準且正確的診斷，協助保留生育機會。