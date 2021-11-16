信義房屋走過40周年　推動ESG打造地方創生基金會

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畢業於文化大學法律系的周俊吉說，在王寶輝教導之下，他學到就是法律人要「預防重於治療」，所以毅然決然投入不動產事業，之後更創立信義房屋。
無法到場的王寶輝也透過影片表示，「信義」兩字就代表著信用，信義房屋身為服務業，只要把信用做好，就能持續服務社會，而周俊吉的創業成功就是最好的體現；他也相信信義房屋將經營越來越好，並把服務社區的精神繼續傳達下去，這也將是國家社會的福氣。
細數信義房屋40年來的足跡，周俊吉稱，從1989 年領先政府首創不動產說明書，到今日的四大保障皆領先業界甚至超越政府規範，從服務碳足跡逐年大幅減少，到宣誓2030年達到信義房屋淨零排放；再由「社區一家」協助近3000個社區圓夢，到今日台灣地方創生基金會整合技術及資源，信義房屋一直以ESG （Environmental環境、Social 社會、Governance公司治理）為核心，不斷進行創新。
至於下一個40年的藍圖，周俊吉表示，會由台灣地方創生基金會協助找尋創業痛點，並找到企業的DNA，透過公益平台輔導其技術和服務的創新，建立長久發展的商業模武，藉由不斷的創生再回饋，打造台灣創生生態系，創造永續好生活。