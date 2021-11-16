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信義房屋走過40周年　推動ESG打造地方創生基金會

▲信義房屋歡慶40歲，今（16）日舉辦40週年暨台灣地方創生基金會成立記者會。（圖／記者賴志昶攝）
▲信義房屋歡慶40歲，今（16）日舉辦40週年暨台灣地方創生基金會成立記者會。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-16 18:07:53｜2021-11-16 18:15:38

國內房仲業龍頭信義房屋今（16）日舉辦記者會歡度40周年，現場邀請嚴長壽、吳念真等貴賓到場，會中同時發表新書《信義學》，並成立「台灣地方創生基金會」，宣告未來40年將以此基金會啟動台灣創生生態系，打造永續好生活。

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在40周年之際，信義企業集團創辦人周俊吉回憶，每5年信義房屋的周年慶時，一定會邀請他大學時代的恩師王寶輝到場，這是由於他在大學時，時常受到恩師的幫助，不時得跑去老師家裡借錢或是領取教授放在系辦的獎學金，之後甚至還住進王寶輝家準備考試。

畢業於文化大學法律系的周俊吉說，在王寶輝教導之下，他學到就是法律人要「預防重於治療」，所以毅然決然投入不動產事業，之後更創立信義房屋。

無法到場的王寶輝也透過影片表示，「信義」兩字就代表著信用，信義房屋身為服務業，只要把信用做好，就能持續服務社會，而周俊吉的創業成功就是最好的體現；他也相信信義房屋將經營越來越好，並把服務社區的精神繼續傳達下去，這也將是國家社會的福氣。

細數信義房屋40年來的足跡，周俊吉稱，從1989 年領先政府首創不動產說明書，到今日的四大保障皆領先業界甚至超越政府規範，從服務碳足跡逐年大幅減少，到宣誓2030年達到信義房屋淨零排放；再由「社區一家」協助近3000個社區圓夢，到今日台灣地方創生基金會整合技術及資源，信義房屋一直以ESG （Environmental環境、Social 社會、Governance公司治理）為核心，不斷進行創新。

至於下一個40年的藍圖，周俊吉表示，會由台灣地方創生基金會協助找尋創業痛點，並找到企業的DNA，透過公益平台輔導其技術和服務的創新，建立長久發展的商業模武，藉由不斷的創生再回饋，打造台灣創生生態系，創造永續好生活。

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