黃子佼曝和孟耿如的相處之道　「隨時切換心態是關鍵」

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黃子佼還舉例：「面對每個對象，都要重新學習，譬如說這一兩年我有一個新的身分，叫『人夫』！人夫談戀愛的時候，雖然是同一個女人，但完全是截然不同的，談戀愛的時候就是大量的浪漫，開心約會然後各自回家，可是到一旦變成住在一起的夫妻，更多的是一些小細節，而且最慘的是，你上一秒的不快樂，你下一秒也不能轉身離開，一回頭， 她還在沙發上…她還在…你躲不掉的！所以自己的情緒控管非常之重要，我還是用同一種方式跟耿如交流，你自己要隨時切換，一下子很浪漫、一下子很理性，一下子很浪漫，一下子很感性，一下子稍微要嚴肅一點，可是下一秒？你就覺得太嚴肅了，又要趕快切回來！」
《地球迷航》主人翁設定為自閉症人士，也稱之為「星兒」的他們，林正盛表示：「因為我們的孩子那麼無法認清現實，他們明明有那麼好的音樂天份，但他卻沒有辦法安定下來，一直想著遙遠的外太空，想著他的外星人世界，我有一點不安，不知道怎麼辦，怎麼辦這個孩子，那樣一種幫不了忙的無助感。」聊到電影中印象最深刻的一幕，黃子佼說：「例如星兒彈鋼琴這段，他可能在溝通上面有一點點狀況，沒有辦法表達想說的話，可是他卻可以在音樂裡面找到他的宇宙！還有就是星兒的媽媽是多辛苦的照顧，一定還有很多螢幕以外的事情，是大家沒辦法體會的！」