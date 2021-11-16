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黃子佼曝和孟耿如的相處之道　「隨時切換心態是關鍵」

▲黃子佼（左）、孟耿如愛情長跑多年後修成正果，甜蜜感情羨煞旁人。（圖 / 翻攝黃子佼臉書）
▲黃子佼（左）、孟耿如愛情長跑多年後修成正果，甜蜜感情羨煞旁人。（圖 / 翻攝黃子佼臉書）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-16 18:04:24

導演林正盛花費4年時間拍攝紀錄片《地球迷航》，不惜捨棄許多其他賺錢機會，也要為自閉症人士發聲。日前林正盛與宣導大使黃子佼接受LiTV線上影視專訪，黃子佼也分享了自己近來當上人夫的心情轉變。

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黃子佼出道以來熱心公益，過程中也發現不管自閉症人士、受虐兒童、獨居老人、視障人士，甚至是流浪動物，最大困難點都在「溝通」與「理解」，這部分，身為主持界佼佼者，黃子佼打趣說：「做為主持人，常常會要像個心理醫生，比如說這個來賓，看他氣色不太好，我今天就要順著他的毛摸，這個來賓看起來趾高氣昂，有點臭屁喔！那我就要殺殺他的銳氣…這是我的功課！」

▲黃子佼是攝紀錄片《地球迷航》的宣導大使。（圖／LiTV、齊石傳播提供）
▲黃子佼是攝紀錄片《地球迷航》的宣導大使。（圖／LiTV、齊石傳播提供）
黃子佼還舉例：「面對每個對象，都要重新學習，譬如說這一兩年我有一個新的身分，叫『人夫』！人夫談戀愛的時候，雖然是同一個女人，但完全是截然不同的，談戀愛的時候就是大量的浪漫，開心約會然後各自回家，可是到一旦變成住在一起的夫妻，更多的是一些小細節，而且最慘的是，你上一秒的不快樂，你下一秒也不能轉身離開，一回頭， 她還在沙發上…她還在…你躲不掉的！所以自己的情緒控管非常之重要，我還是用同一種方式跟耿如交流，你自己要隨時切換，一下子很浪漫、一下子很理性，一下子很浪漫，一下子很感性，一下子稍微要嚴肅一點，可是下一秒？你就覺得太嚴肅了，又要趕快切回來！」

▲導演林正盛希望透過他的作品，大家可以更了解自閉症人士。（圖／LiTV、齊石傳播提供）
▲導演林正盛希望透過他的作品，大家可以更了解自閉症人士。（圖／LiTV、齊石傳播提供）
《地球迷航》主人翁設定為自閉症人士，也稱之為「星兒」的他們，林正盛表示：「因為我們的孩子那麼無法認清現實，他們明明有那麼好的音樂天份，但他卻沒有辦法安定下來，一直想著遙遠的外太空，想著他的外星人世界，我有一點不安，不知道怎麼辦，怎麼辦這個孩子，那樣一種幫不了忙的無助感。」聊到電影中印象最深刻的一幕，黃子佼說：「例如星兒彈鋼琴這段，他可能在溝通上面有一點點狀況，沒有辦法表達想說的話，可是他卻可以在音樂裡面找到他的宇宙！還有就是星兒的媽媽是多辛苦的照顧，一定還有很多螢幕以外的事情，是大家沒辦法體會的！」

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