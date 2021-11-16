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看通膨危機　國泰金總座李長庚：短期可接受、總比通縮好

▲國泰金控總經理李長庚認為通膨總比通縮好，溫和通膨對經濟長期發展較好，而升息對金融機構也絕對是好事，而且是短空長多。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲國泰金控總經理李長庚認為通膨總比通縮好，溫和通膨對經濟長期發展較好，而升息對金融機構也絕對是好事，而且是短空長多。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-11-16 18:14:17

國泰金控今（16）日舉行線上法說會，在今（2021）年資本市場活絡之下，旗下子公司國泰人壽台股操盤也大賺24.5%，今年前3季已從股市賺逾982億元，在債市亦實現獲利542億元，股債合計大賺1524億元，創歷年新高。不過，談及全球通膨危機，國泰金總經理李長庚認為「通膨比通縮來得好，他個人希望是溫和通膨，對經濟長期發展比較好，短期因各種因素全湊在一起，通膨短期高一點是可接受的，只要長期溫和物價上漲，避免掉通縮，對全球經濟及資本市場是好的，而且升息對金融機構絕對是好事，一定是短空長多。

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受惠於經濟復甦及資本市場亮眼，國壽投資收益大進補，也是首家稅後純益突破千億元的壽險業，加上投信、證券獲利都超越去年全年，推升金控前3季稅後純益達1224億元，年增90%，每股稅後純益（EPS）8.98元。

至國泰世華銀前3季獲利雖較去年下滑，但主要是因去年投資收益基期較高，今年核心獲利仍是穩健成長，包括放款呈現雙位數成長、前9月同比成長12%，放款結構已有調整，房貸成長較多，而存款結構亦有改善，定存占比降到3成以下，資金成本下降，淨利差回穩，而手續費收入亦持續增加，同比成長14%。

此外，國泰金指出，今年以來，美債殖利率回升，金融資產未實現利益減少，影響帳面淨值，從去年底的9048億元，降到今年的8700億元，也就是說今年前3季金控帳面淨值蒸發348億元，每股淨值也從60.8元降至58.2元。其中國壽帳面淨值亦從去年底的7211億元，降至7044億元。國壽積極實現資本利得，使得金融資產未實現損益餘額從去年底的1946億元，降至803億元，減少1143億元。不過，10月股市回升，未實現利益在10月已比9月回升超過百億元。

若就國壽資產配置來看，今年前3季大買台股480億元，投資報酬率24.5%，遠高於去年底的13.5%；國外投票亦加碼310億元，投報率12.7%，優於去年底的5.5%，而海外債部位更增持1600億元。國泰金表示，股票配置部位會維持在12-13%，但會追求一定的投資報酬率，不會堅持抱股過冬，而放棄實現資本利得的好機會。 
 
至於全球關注的通膨問題，尤其擔心停滯性通膨發生，國泰金總經理李長庚認為，通膨有很多原因，現在因為各種因素全部湊在一起，過去從2008年後全球央行印了很多錢，造成資金氾濫，加上全球供應鏈從長鏈變短鏈，剛好又碰到疫情，供應鏈影響很大，希望能透過各政府協同作戰，把這過程的衝擊降低。

不過，他覺得疫情對生產及經濟衝擊高峰應該已過去，預期供應鏈問題將有所緩解，只是能源結構改變、綠能成本居高不下，加上氣候變遷持續影響，也都會影響糧食生產，進而使通膨擴大。

李長庚強調，目前看來供應鏈、塞港和疫情影響已稍見緩和，他認為通膨比通縮來得好，也希望是溫和通膨，因為對經濟發展比較好，只是短期各項因素在湊在一起之下，通膨短期高一點還可接受，只要長期溫和物價上漲，避免掉通縮，對全球經濟資本市場是好的。

由於在通膨壓力下，市場預期美國可能提早升息，李長庚強調「升息對金融機構絕對是好事，一定是短空長多」，也就是說，如果利息慢慢擺脫這麼低，對退休族及退休基金是好事，要竭誠歡迎央行適度升息，像今年台灣金融業大多賺錢，只有期貨業獲利衰退，就是因為保證金收益太低，如果利息往上，也可幫助期貨公司賺錢，這也是好事。

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