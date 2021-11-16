科技業逐步開拓東南亞市場！商機是什麼？

《四方報》報導， 繼各大購物電商都逐步拓展東南亞市場後，連雲服務商都加入了投資版圖。今年10月，Google的Cloud MSP託管服務認證合作夥伴萬里雲(CloudMile)新加坡總部開幕，下一步預計前進馬來西亞。而AWS核心級諮詢夥伴伊雲谷(eCloudvalley)在9月也啟動越南據點，共有5個據點開始運作。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-16 18:10:07
雲服務商前進東南亞，最主要是觀察到商機的無窮發展，其中最明顯的來自網路購物需求。Facebook及Bain & Company於2021年針對印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等6個東協主要成員國的1.6萬名受訪者調查顯示，預估至2021年底，上述6國15歲以上人口，將有70%會採網路購物，且有45%受訪者表示，日常消費是以網購為主。
該調查統計，在過去12個月，受訪者平均有8.1種商品，是透過網路購買，而有近8成的消費者是透過網路搜尋或評估是否要出手消費，包括社群媒體、電子商務平台與品牌網站，都是主要參考與評估來源。電子商務效應擴散，不只有利上線銷售的廠商，也會帶動更多金融科技服務產業發展，比如電子錢包、加密貨幣等。
而在這場東南亞商業貿易之戰，台灣能提供人才，讓我國高科技人才能夠有地方發揮價值。萬里雲創辦人暨執行長劉永信指出，台灣有很好的軟體工程人才，而新加坡可提供最佳舞台，當地與東協國家關係緊密，且高度國際化，台灣企業要打亞洲盃及國際盃比賽，當地是極佳據點，後續從該地出發，萬里雲會在馬來西亞、印尼及菲律賓設置據點。
雲端服務是民眾與企業朝向數位轉型的重要一步，從工作、生活、娛樂到購物，東南亞民眾仰賴雲服務的程度正激增，且透過疫情的催化而加速。事實上，電子商務效應擴散，不只有利上線銷售的廠商，也會帶動更多金融科技服務產業發展，比如電子錢包、加密貨幣等。