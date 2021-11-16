巷仔內／拜習會結束　戲演給誰看？

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本次視訊峰會雙方採「1＋5」的陣仗，由美中元首與各5名官員陪同出席，雙方隨行的核心幕僚除了能在國安、外交、經濟等領域提供建言、交換意見，也能在會議後迅速落實約定程序，然而這場會晤歷經漫長的三個半小時後，在兩邊沒有發出聯合宣言，也沒有安排結論記者會，趕場似的草草結束了對話，外界看來不免顯得有些虎頭蛇尾。但這樣的結果卻相當符合美中雙方「讓關係不再惡化」的初衷，也延續了拜習會前美中在外界毫無預期的情況下，於聯合國氣候峰會（COP26）率先發表聯合聲明的友善合作氛圍。
其實回頭檢視美中這兩名領導人，不難發現為何此次視訊會議只是雙方一場雙方隔空套招的好戲。首先是美國總統拜登，光是今日拜習會正式對談前，才快馬加鞭簽署了價值1.2兆美元（折合新台幣約33.3兆）的基礎建設法案，宣告將為美國創造大量的就業機會，法案中亦有不少著重提倡綠能、對抗暖化與環境污染的項目，大有討好驢象兩黨之勢，甚至在寒暄過程中忽視習近平來自「老朋友」的招呼，主導對話同時強調美中兩強應該建立起「衝突防火牆」避免失控。
事實上，拜登上任以來民調可是備受打擊，除了持續爆發的疫情，還有著通貨膨脹、油價上漲趨勢、州長選舉失利等危機，拜登政府必須創下「標誌性的成就」重振士氣，也必須為明年期中選舉、捍衛國會多數席次鋪路，此次開啟雙方對話，有望終止美中貿易惡戰的舉動著實有著谷底翻身的氣勢。
而「老朋友」習近平更是在此前積極鞏固權力，日前中共六中全會上，全國舉手一致通過《歷史決議》的那一刻起，習近平就讓自己立於與鄧小平、毛澤東同等地位，更透過反壟斷、共同富裕政策方針，開始剷除異己、調撥資金，同樣替明年的中共20大鋪路，此次拜習會後發布的官方公告也稱中國拿下「重大勝利」，是對黨內存有異心的派系喊話，也是對習近平「完美登基」連任下一個五年路上的重要根基。
至於國際輿論關注熱焦的台灣問題，雙方則老生常談堅守「一中原則」，中國方透過《新華社》再度向輿論證實習近平警告拜登「切莫煽動台獨」有著顯著成效，並以「玩火自焚論」操作成中國阻止美方涉台，但也利用一句「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」，以充滿討論空間的「突破紅線」安撫美方憂心台海局勢一觸即發的情緒。而白宮方面則保持一貫的戰略性模糊，在近來美軍在南海演習、蔡英文證實美軍助台協防、拜登政府派員來台等一連串友台、刺激中國的動作後，意圖緩衝兩國在台海之間的緊張布局，避免中國翻臉。
這場視訊會議與其說是為謀兩國之間的確切約定、訂下定期會議，倒不如說是雙方為了自家執政挑戰，在明知不可能讓步敏感議題之下，共同演了一場穩固自己政權的大戲，只要在過招前先架好「護欄」，如何拳打腳踢、隔空套招似乎也沒這麼重要了。