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巷仔內／拜習會結束　戲演給誰看？

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平在台灣時間16日上午舉行視訊會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與中國國家主席習近平在台灣時間16日上午舉行視訊會議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/特稿

2021-11-16 18:32:15｜2021-11-16 18:36:51

美國總統拜登與中國國家主席習近平今（16）日舉行的視訊會談可說是世界都在看，尤其這是自拜登上任以來首次主導中美元首的會晤，加上習近平疫情爆發後有22個月「不出國門」，此次線上峰會足以顯示雙方對美中關係惡化以來對於開啟對話可能的重視。然而在超過3個半小時閉門視訊後，拜習會只換來兩國「設立護欄」降低緊張情勢的共識，卻也是場毫無建設性承諾或作為的隔空過招。

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拜習會自台灣時間16日早上8時45分展開，早前外媒分析此次拜登與習近平的會晤是現代歷史當中，兩國對抗關係最為緊張的一次會談，這也是國際格外關注的原因之一。尤其會議前拜登政府對於北京擴展核武、香港新疆人權等多有插手之勢，再加上台灣安全問題引起國際輿論，美中會談能談出個什麼具體宣言或共同約定也讓外界相當期待。

▲習近平在視訊峰會開始之後，隨即與拜登微笑揮手打招呼。（圖／擷取自《央視》影片）
▲習近平在視訊峰會開始之後，隨即與拜登微笑揮手打招呼。（圖／擷取自《央視》影片）


本次視訊峰會雙方採「1＋5」的陣仗，由美中元首與各5名官員陪同出席，雙方隨行的核心幕僚除了能在國安、外交、經濟等領域提供建言、交換意見，也能在會議後迅速落實約定程序，然而這場會晤歷經漫長的三個半小時後，在兩邊沒有發出聯合宣言，也沒有安排結論記者會，趕場似的草草結束了對話，外界看來不免顯得有些虎頭蛇尾。但這樣的結果卻相當符合美中雙方「讓關係不再惡化」的初衷，也延續了拜習會前美中在外界毫無預期的情況下，於聯合國氣候峰會（COP26）率先發表聯合聲明的友善合作氛圍。

其實回頭檢視美中這兩名領導人，不難發現為何此次視訊會議只是雙方一場雙方隔空套招的好戲。首先是美國總統拜登，光是今日拜習會正式對談前，才快馬加鞭簽署了價值1.2兆美元（折合新台幣約33.3兆）的基礎建設法案，宣告將為美國創造大量的就業機會，法案中亦有不少著重提倡綠能、對抗暖化與環境污染的項目，大有討好驢象兩黨之勢，甚至在寒暄過程中忽視習近平來自「老朋友」的招呼，主導對話同時強調美中兩強應該建立起「衝突防火牆」避免失控。

▲拜登與習近平的視訊會議，於美國當地時間15日晚間登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登政府多次主動要求與習近平「面對面對談」。（圖／美聯社／達志影像）


事實上，拜登上任以來民調可是備受打擊，除了持續爆發的疫情，還有著通貨膨脹、油價上漲趨勢、州長選舉失利等危機，拜登政府必須創下「標誌性的成就」重振士氣，也必須為明年期中選舉、捍衛國會多數席次鋪路，此次開啟雙方對話，有望終止美中貿易惡戰的舉動著實有著谷底翻身的氣勢。

而「老朋友」習近平更是在此前積極鞏固權力，日前中共六中全會上，全國舉手一致通過《歷史決議》的那一刻起，習近平就讓自己立於與鄧小平、毛澤東同等地位，更透過反壟斷、共同富裕政策方針，開始剷除異己、調撥資金，同樣替明年的中共20大鋪路，此次拜習會後發布的官方公告也稱中國拿下「重大勝利」，是對黨內存有異心的派系喊話，也是對習近平「完美登基」連任下一個五年路上的重要根基。

▲外媒報導稱，習近平推行的共同富裕，已在中國富豪圈掀起一陣恐慌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平以完成過去的歷史定位，如今亟欲打造現在的重要政績，就是為了未來能順利「登基稱帝」拿下前所未見的連任任期。資料照。（圖／美聯社／達志影像）


至於國際輿論關注熱焦的台灣問題，雙方則老生常談堅守「一中原則」，中國方透過《新華社》再度向輿論證實習近平警告拜登「切莫煽動台獨」有著顯著成效，並以「玩火自焚論」操作成中國阻止美方涉台，但也利用一句「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」，以充滿討論空間的「突破紅線」安撫美方憂心台海局勢一觸即發的情緒。而白宮方面則保持一貫的戰略性模糊，在近來美軍在南海演習、蔡英文證實美軍助台協防、拜登政府派員來台等一連串友台、刺激中國的動作後，意圖緩衝兩國在台海之間的緊張布局，避免中國翻臉。

這場視訊會議與其說是為謀兩國之間的確切約定、訂下定期會議，倒不如說是雙方為了自家執政挑戰，在明知不可能讓步敏感議題之下，共同演了一場穩固自己政權的大戲，只要在過招前先架好「護欄」，如何拳打腳踢、隔空套招似乎也沒這麼重要了。


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