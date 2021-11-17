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日本眾院新議員10月上班僅1天　領25萬通訊費惹議

▲日本第49屆眾議院選舉10月31日投開票，新任眾議員等於10月只上任1天，卻可領整月的文書通訊等費用100萬日圓。（圖取自日本眾議院網頁shugiin.go.jp）
▲日本第49屆眾議院選舉10月31日投開票，新任眾議員等於10月只上任1天，卻可領整月的文書通訊等費用100萬日圓。（圖取自日本眾議院網頁shugiin.go.jp）

中央社

2021-11-17 11:57:35

（中央社東京16日綜合外電報導）日本第49屆眾議院選舉10月31日投開票，新任眾議員等於10月只上任1天，卻可領整月的文書通訊等費用100萬日圓（約新台幣24.7萬元）惹議，朝野政黨都表態有意捐出這筆錢。

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日本放送協會（NHK）報導，國會議員除了薪水之外，每人每月還可領取100萬日圓的「文書通訊交通住宿費」，但剛於10月31日首次當選的眾議員，10月在職僅1天，就可領取當月全額文書通訊費100萬日圓。

在野黨日本維新會代表松井一郎昨天表示，永田町（日本國會所在地）背離社會常識，國會議員還沒工作也可領錢，實在太奇怪，這筆錢不能領。

松井表示，依照目前的法規，這筆錢不能還給國庫，將要求所屬議員上繳黨中央，捐給受疫情或災害影響的人。

日本維新會將提案修法，改為以議員在職日數計算文書通訊等費用，最大在野黨立憲民主黨、國民民主黨也對此修法方向展開討論。

國民民主黨代表玉木雄一郎也說，事實上10月31日才進行投開票，眾議員連一天都還沒上工，卻可以領到整個月的100萬日圓，這無法獲得國民的諒解，將儘快提出修法。

共產黨則認為文書通訊費在根本上就是一筆不合理的經費，議員領取後不需要報告用途，應從制度上徹底修改。

執政黨自由民主黨幹事長（秘書長）茂木敏充今天說，黨內的幹部會議上，也認為新任議員可領取全額100萬日圓有違和感，正討論要求將這筆錢集中交給黨中央，以捐款等方式來處理。

不過，此爭議也意外延燒到日本維新會副代表、大阪府知事吉村洋文，他在2015年10月為競選大阪市長辭去眾議員，但當時也領了一個月全額的100萬日圓文書通訊費。

對此，吉村表示，他將以日計算應領取費用，將辭職後的錢捐出去；雖然在此議題上他像是被飛回來的迴力鏢打中，但能夠矯正怪現象是好事。

他說，自民黨也對此事感到奇怪，是前進了一大步，接下來將提案「文書通訊交通住宿費」需要提出單據才能報銷，希望朝野政黨都能理解。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1101116

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