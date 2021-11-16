被老闆問一句「嫌我的菜貴」？男暴走拿板凳猛砸自助餐店
新北市板橋區果菜市場，日前發生一起砸店案件。一位37歲的林姓男子，被自助餐店老闆62歲黃姓女子質疑，在外面傳話嫌菜太貴又不好吃。林男於是與黃女激烈口角，先用髒話辱罵黃女，接著更情緒失控拿板凳砸店，砸店過程導致黃女手指受傷。警方獲報後迅速到場處理，將林男依毀損、傷害、恐嚇及公然侮辱等罪送辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 18:46:21｜2021-11-16 19:37:09
據了解，衝突發生在本（11）月10日，林男也是果菜市場內的攤商，經常在黃女的自助餐店內用餐。但林男疑似曾與友人提及黃女的自助餐貴又不好吃，被黃女輾轉得知後，耿耿於懷，便在下次林男上門吃飯時，質疑林男為何在外面亂講話。
當時疑似有喝酒的林男，先是否認自己說過黃女自助餐店的壞話，接著越說越氣，用三字經髒話辱罵黃女，最後更拿板凳瘋狂砸店，把菜盤、保溫櫃都打翻，破碎玻璃四濺，黃女手指因此遭到割傷。
對於案情警方表示，警方接獲報案後趕抵現場，隨即通知林男到案說明，而林男也對犯行坦承不諱，但堅持自己沒說過黃女店家的壞話，自覺遭到「誣賴」，因此憤而出手砸店。警方訊問後，將林男依涉毀損、傷害、恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送偵辦。（編輯：倪浩軒）