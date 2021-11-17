追櫻族必知！日本埼玉縣最知名春季景點集結

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值得一提的是，除了長瀞站周邊的櫻花隧道之外，沿著寶登山神社的參道也種植了櫻花樹。據說參拜寶登山神社能提升運氣，非常建議也一併納入行程之中。在櫻花盛開的時期中，夜間時會舉辦夜櫻點燈活動，更可以觀賞並感受與白天不同的夜櫻魅力。長瀞地區不只有櫻花，從2月開始盛開的蠟梅，讓這裡變成可以長期享受賞花樂趣的好地方。
有著知名歷史與傳統的川越，也有著廣為人知的賞櫻名所。在知名的川越冰川神社後方流經的新河岸川及喜多院，非常推薦在此進行「櫻花名所巡禮」。川越目前仍保留了「藏造老屋街道」，藏造老屋是以防火為理念設計的建築物，在江戶時代是非常盛行的建築工法。川越的「藏造老屋街道」於平成11年12月被選定為「國家重要傳統建築物群保存地區」，並於平成19年1月被選為「美麗日本歷史風土百選」之一。
川越的居民守護著這些充滿歷史文化的老居住宅，並設置了許多風格互相融合的店鋪，遊客可於此地散步與享用美食，並有著多種不同的方式體驗川越。除此之外，還能參加像是被聯合國教科文組織認定的非物質文化遺產「川越祭」，及於小江戶藏里品嚐試飲34家埼玉酒廠的在地酒品（付費）等各式豐富的體驗型設施，那麼春天就來川越觀光吧。
2020年開幕的新設施「所澤櫻花城」，其主打面向一整排櫻花的寬廣空間「千人TERRACE」，讓遊客們可以帶著咖啡輕鬆休憩。「所澤櫻花城」結合了綠地與最先端文化產業的區域，其中有書籍製作、物流工廠、活動空間、店鋪及餐廳、DA VINCI STORE體驗型書店等設施。還有房間結合動漫及遊戲的「EJ動漫旅館」及動漫聖地88所中的第一巡禮名所「武藏野坐令和神社」及集合圖書館、美術館與博物館於一身的「角川武藏野博物館」，與其中的「漫畫輕小說圖書館」等設施都成為了流行文化的發信據點。2021年春天於正對東川的整排廣闊櫻花樹的中央廣場舉辦「櫻花祭～春野餐市集」，其中更有像是麵包、果醬、餐具及雜貨等在地商品的販賣展出。
北部關東地區最大的游泳池設施「Aqua Paradise Patio」及各式遊樂設施結合而成的大型公園，有著超過東京巨蛋的面積，其中設有三溫暖及按摩浴缸，泳池附有滑水道及人造海浪，並能體驗各式各樣的水上主題活動。其中園內的亮點還有超過1000平方公尺密集鋪滿的花圃，在3月~4月的春季盛開紅、白、黃及粉紅色的鬱金香，像是花毯般在盡收眼簾。除此之外，像是櫻花、山茱萸及玫瑰等春季花朵也應有盡有，非常推薦來這裡拍照觀賞。（夏天的百合花及秋天的波斯菊也非常美麗！）