特企／健康肺氣喘神盾計劃　打造亞太區氣喘照護標竿

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由政策端整合資源 產官學醫聯合簽署「健康肺氣喘神盾計劃MOU」
為降低台灣氣喘急診住院率、優化氣喘醫療給付改善方案與政策、提升全民氣喘疾病識能，衛生福利部中央健康保險署偕同台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會與臺灣阿斯特捷利康將往年合作計劃全面升級，於11月16日簽署為期2年的「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄，由政策端整合產官學醫資源，共創優質氣喘共照生態鏈。健保署長李伯璋表示：「盼藉此合作基礎，以健保大數據資料精準改善氣喘照護相關政策，優化健保資源分配，落實分級醫療以提升照護品質，降低反覆急診住院所造成的醫療資源浪費。目標將台灣打造為成為亞太區氣喘照護標竿，急診住院率達全球最低。」
該計劃最早於2017年由台灣胸腔暨重症加護醫學會、臺灣阿斯特捷利康共同推動的「台灣健康肺計劃」為起點，成立780家健康肺氣喘認證照護機構；2020年更進一步在健保署的指導下，結合中華民國診所協會全國聯合會啟動「健康肺氣喘卓越計劃」，成功邀集全台共計410家基層診所響應，根據健保署資料統計，至今加入計劃之診所氣喘照護收案已達5成，也促成全台基層診所氣喘住院急診率下降近5成。
氣喘治療首重日常保養抗發炎 吸入型類固醇減少嚴重急性惡化風險
2021年「全球氣喘治療指引（GINA）」指出，每年使用3支以上的緩解用吸入劑（急救），與較高的氣喘反覆急性發作、氣喘急診住院與死亡風險相關。台灣胸腔暨重症加護醫學會也於2021年修訂成人氣喘臨床照護治療指引，基於安全考量不再建議單獨使用緩解用吸入劑（急救）治療氣喘，並建議患者使用「吸入型類固醇」做為控制型藥物，以降低氣喘嚴重惡化及死亡風險。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健說明：「氣喘是慢性氣管發炎導致呼吸氣流受阻。氣管發炎猶如一把火在燒，使用緩解用吸入劑（急救）就像滅火器，僅能在急性發作時短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，甚至容易過度依賴用量越來越大。與其滅火不如防火，建議應使用能預防發炎的『吸入型類固醇』，從根本治療如同在氣管建立一道防火牆，維持日常保養才能真正達到氣喘控制，降低急診住院及死亡風險。」而學會也將持續匯集多方數據文獻，提出氣喘照護政策優化建議，結合臨床實務打造整合照護，製作不同型式衛教素材促進醫病溝通，目標20萬名氣喘病患正確用藥觀念建立，提升用藥權益及安全。」
基層診所加持鞏固氣喘照護 共創優質氣喘照護生態鏈
新冠肺炎疫情衝擊全球，也加深民眾對肺部健康議題的關注。台灣欲打造成亞太區氣喘照護標竿，有待產官學醫共同合作。除了中央政策之改善，如何整合地方基層診所及產業界資源發揮綜效亦相當重要。中華民國診所協會全國聯合會塗勝雄理事長指出，「診聯會致力強化基層診所氣喘照護量能、推動執行醫院與診所雙向轉診，落實病患衛教、提升氣喘照護品質。自去年加入『健康肺氣喘卓越計劃』以來，透過基層診所端的努力，緩解用吸入劑（急救）的使用率已減少5成。」而臺灣阿斯特捷利康也秉持以患者為中心的理念，積極參與氣喘照護相關計劃之推動。臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示：「透過健康肺氣喘神盾計劃MOU簽署，AZ將持續挹注資源，支持氣喘正確用藥衛教，為創造優質氣喘共照生態鏈盡一份心力。」