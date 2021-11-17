劉亞仁《地獄公使》台詞太多　對酬勞「產生疑惑」

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《地獄公使》改編自同名漫畫，劇情描述群眾親眼目睹在首爾市中心出現三個不可思議的巨大「地獄公使」，進而發生把人活生生打入地獄的「演示」 超自然現象，原本平凡的世界，一夕之間陷入無法控制的混亂。新真理教議長鄭晉守（劉亞仁 飾）主張「這一切都是神的旨意」煽動群眾，被極度恐懼和不安所困擾的人們盲目信從他，閔惠珍律師（金賢珠 飾）試圖查明真相，想要揭發邪教的真面目，負責查案的陳京勳（梁益準 飾）則因為女兒與新真理教有所往來，讓他感到害怕。電視台製作人裴英宰（朴正民 飾）與其妻宋昭賢（元真兒 飾）努力保護家人，面對「地獄公使」即將現身所帶來的恐懼，以及新真理教讓現實社會變成反烏托邦世界，感受到極度的徬徨、無助與無奈。
延尚昊被問到「地獄公使」設定數量為何是3名，他表示是要打造出「團體私刑」的恐怖氛圍，覺得3個數量最剛好。回想當初要拍影集，導演心中最佳人選就是劉亞仁，但劉在接到提案後，卻「苦惱」幾天沒回覆，讓延尚昊緊張到作夢夢見劉亞仁打電話答應演出，開心醒來發現是一場夢，臉上甚至掛著淚痕，沒多久就收到劉亞仁願意演出的答案，延尚昊當下開心跳高吶喊。
劉亞仁對此解釋，這類型的劇本少見，起初詳讀作品的說明後就已經被吸引，因此答應演出，只是自己近期幾部的台詞偏少，甚至一句話都沒，他苦笑說《地獄公使》的台詞量可抵過以往5部作品的量，其中一場戲的台詞甚至有2張A4紙，逗趣說當初沒立即答應演出，就是因為台詞太多，覺得跟片酬不合正比才猶豫。
朴正民曾看過延尚昊的漫畫作品，覺得漫畫中超自然現象如實反映生活，能以戲劇方式呈現，還是由負責創作漫畫的延尚昊執導，所以欣然答應演出。朴正民笑說為了爭取鏡頭，自己有幫台詞「加料」，沒想到最後都被剪掉，對此感到很「不滿」。《地獄公使》一季6集，11月19日下午三點在Netflix獨家上線。