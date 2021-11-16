各國志工線上線下齊聚　歡慶臺灣志願服務20周年

2021年適逢聯合國國際志工年及臺灣志願服務法頒訂20周年，超過500位來自12國的志工線上線下於今(16）日出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡。論壇中的最大亮點即是「「大型活動志工運用與管理-台灣燈會在屏東」新書發表，屏東縣長潘孟安與作者黃淑芬一同贈書，由監察委員紀惠容見證並代表接受贈書。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-11-16 20:39:53
屏東縣政府與台灣志願服務國際交流協會將新書「大型活動志工運用與管理-台灣燈會在屏東」作為臺灣志願服務20周年的獻禮。屏東縣長潘孟安透過視訊宣布新書出版的訊息，他表示台灣燈會在屏東在5,612名志工的協力下，創作出令人讚賞的燈會，也成就屏東不可忽視的公民力，時值台灣志願服務法實施20周年之際，以此獻給所有為這塊土地奉獻心力的志工夥伴。
新書作者台灣志願服務國際交流協會秘書長黃淑芬表示，這是一本兼具原理與實務的工具書，以她多年大型活動志工規劃與領導經驗為基礎，結合屏東燈會志工計畫為實證，歷經一年回溯性訪談及資料分析撰寫而成，希望能將臺灣大型活動志工的成功模式進行系統化整理，提供給各界做為參考工具，展望未來更加提升志工領導效能。
最後論壇以「展望臺灣志願服務下一個20年」的綜合座談，由監察委員紀惠容主持，與產官學及民間組織進行交流，回顧過去二十年志願服務法的脈絡，給予臺灣社會發展公民力的機會，惟志願服務更希望朝更多元化發展，尤其在疫情時代如何激勵創新方案，與談代表皆由自身的專長領域提出看法。主辦單位台灣志願服務國際交流協會亦希望藉此論壇重燃全球志工界的服務初衷，在疫情時期成為社會的暖流。