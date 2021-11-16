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外籍看護涉虐待老人　議員提四大政策盼改善

▲彰化65歲婦人，遭印尼籍外傭施虐毆打。（圖／翻攝縣議員曹嘉豪臉書）
▲彰化65歲婦人，遭印尼籍外傭施虐毆打。（圖／翻攝縣議員曹嘉豪臉書）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-16 21:54:39

《四方報》報導，彰化縣議員曹嘉豪接獲地方雇主陳情，控訴家中長輩遭到外籍看護毆打，讓他決定於15日陪同家屬舉行記者會，呼籲各界正視老人受虐問題，並提出政策及修法建議，盼地方政府和中央能共同預防類似事件再發生。

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綜合媒體報導，彰化縣曹姓男子母親行動不便，2019年雇用一名印尼籍黎姓女看護居家照料，家屬卻從監視器畫面中發現，今年10月底，黎女曾多次毆打母親臉部，遂帶母親到醫院驗傷，同時向仲介反應，並開始尋找安養中心。曹嘉豪議員接獲陳情也陪同家屬開記者會，盼各界正視相關問題。

對此，勞工處回應表示，將函請勞動部廢止黎姓移工聘僱許可並限令出境，且不得在於我國工作外，若涉及刑事責任也應移送司法機關偵辦；社會處則表示，將依老人福利法第五十一條規定，對該名移工處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

曹嘉豪提出四點政策修正建議，表示將具體統計相關數字，釐清老人被虐待問題是否頻繁。曹嘉豪表示，將提案要求彰化縣政府針對所有引進的外籍移工，要求仲介公司必須先進行一定時數的「法治教育」，如虐待老人犯老人福利法第51條，要罰3萬到15萬元及刑事犯罪要被關等，讓移工了解相關法律及罰則，起到一定的預防作用。

此外，面對類似傷害事件，他希望中央訂立家屬報警後，讓疑似施暴之移工停止工作，並由原仲介公司指派專業合法移工接續照顧，除交後續法律行動，應一併移送勞工局進行家訪調查後，隨即進行廢聘，仲介公司在完成正式聘用人力前，都應該協助這段空窗期。

針對後續究責，曹嘉豪表示將要求修法，針對同間仲介公司有累犯行為如曾有3起以上移工施暴現象，勒令該公司暫停招聘與派任業務3個月，若再犯者，室情節重大可廢止該公司營業許可。同時，他也建議立委提高老人福利法第51條罰緩，用來嚇阻移工可能施暴之想法。

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