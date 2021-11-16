台商疫後積極投資新南向！今年前8月較去年增2倍

《四方報》報導，經濟部工業局15日舉行「拓展國際市場商機暨工業國際合作計畫」成果發表會，經濟部長王美花表示，政府協助廠商拓展國際市場，在新南向政策推動下，台商在東南亞市場投資有相當成果，包括台商對新南向國家在今年的投資大幅成長，凸顯出疫情下企業仍積極拓展佈局國際的正面趨勢。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-16 21:53:18
王美花在會中致詞時指出，據統計，台商對新南向國家的投資件數，在2019年達到近10年的高峰，2020因疫情影響有所趨緩；但今年1到8月，台灣對新南向國家的投資金額約達到53.5億美元，較去年同期大幅增加近200%。其中又以馬來西亞、泰國、印度、越南等國家成長最明顯，可見政府政策與產業動向相互扣合的重要性。
王美花指出，政府深知企業在考量拓展海外時，除了考量成本和市場需求外，仍然需就當地的投資環境、法規做客觀的評估，因此透過政府「拓展國際市場商機暨工業國際合作計畫」來推動，並結合國際級顧問公司能量，提供企業評估服務，排除經營障礙，降低投資風險。
以台灣康匠公司為例，其結合兆弈科技以及松勝創新公司的技術，把口罩設備、原料，以及服務整合後輸出海外，明年預計在泰國Yamato工業園區設立一貫廠，這個案子預計將帶動供應鏈出口新台幣近10億元，讓口罩國家隊除了幫忙台灣，也能技術整合、成果輸出，別具意義。