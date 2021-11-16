印尼移工週三開始入境 勞動部：12月15日前引進2500人
《四方報》報導，移工開放重啟入境，首批移工11人將於明（17）日入境，勞動部長許銘春表示，目前準備1700床床位，但來的人會更多，預計12月15日前有2500人可入境。春節期間會以國人返鄉需求為重，減量或暫緩移工入境，將視指揮中心檢疫量能滾動調整。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-16 21:49:50
根據勞動部移工入境規劃，12月14日以前預計可以有2500名移工入境，12月15日至明年2月14日配合春節專案，檢疫床位將以國人返鄉需求為優先，視情況減量或暫緩移工入境；若有多餘床位也會再釋出至網站上供雇主申請。春節專案結束後，勞動部也會再向指揮中心爭取更多床位。
勞動部透露，截至昨（15）日上午共有109人登錄系統申請檢疫床位，系統透過積分制排序篩選，共96人取得檢疫所床位，目前登陸的皆為家庭看護工，無產業移工。即將來台的96名移工中，7人未完整接種疫苗，其餘皆為完整接種，有11名將在本週三入境。
目前開放的移工來源國為印尼，考慮到部分移工尚未完整接種兩劑疫苗，指揮中心發言人莊人祥也表示，國內目前開放多元管道供外籍移工施打疫苗，不論是透過平台預約登記、直接至地方醫療院所預約施打，或是透過外展服務，新進移工皆可以善加運用，來台後施打第二劑。