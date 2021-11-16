魔王關卡？奴才打電動萌貓堅持吸手手 結局曝光笑翻網友
這還讓不讓人玩遊戲啊？養過貓咪的人都知道，牠們是一種傲嬌又讓人無法抗拒的生物，有的時候愛撒嬌又會賣萌，讓人忍不住想一親芳澤，但有的時候也很會調皮搗蛋，逼得奴才哭笑不得。日本就有一隻小貓結合上述特點，這天牠為了求關注，竟然頻頻出招阻撓奴才打電動！
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 20:51:34
原來推主家一共有兩隻小貓，分別是黑銀虎斑弟弟「Totomaru（ととまる）」和三花貓姊姊「Hanmi（はんみ）」，牠們目前才一個多月大，因為與貓媽媽走散，推主只好帶回家照顧。不過不知道小貓是不是還在口腔期，兩隻貓都喜歡啃咬奴才的手指頭，尤其在奴才打電動時就會想方設法來「吸手手」！
這天奴才正在打電動，玩到正起勁時，Totomaru突然跳上大腿想要吸手手，不僅毫不在乎地踩在遊戲把手上，甚至奴才將牠放到地上時，牠也立刻再跳上來咬住不想放，奴才實在拿牠沒轍，只好先暫時把遊戲把手放一旁，將貓嘴裡的食指換成小指頭後讓牠仰躺在腿上「大吸特吸」，安撫一下牠之後，隨後用剩餘的九根手指頭拿著握把、克難地繼續玩遊戲！
影片才分享短短3天就已累積超過93萬人次觀看，許多網友都紛紛笑說：「總是由主子獲勝」、「貓：不管啦，朕就是要吸手手」、「好可愛，好想被牠咬手」、「感覺貓咪超愛你！」、「都是別人家的貓」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）