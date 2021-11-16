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魔王關卡？奴才打電動萌貓堅持吸手手　結局曝光笑翻網友

▲日本一隻小萌貓堅持要吸奴才的手指！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲日本一隻小萌貓堅持要吸奴才的手指！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 20:51:34

這還讓不讓人玩遊戲啊？養過貓咪的人都知道，牠們是一種傲嬌又讓人無法抗拒的生物，有的時候愛撒嬌又會賣萌，讓人忍不住想一親芳澤，但有的時候也很會調皮搗蛋，逼得奴才哭笑不得。日本就有一隻小貓結合上述特點，這天牠為了求關注，竟然頻頻出招阻撓奴才打電動！

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▲推主養了兩隻1個多月大的幼貓，分別是黑銀虎斑弟弟「Totomaru」和三花貓姊姊「Hanmi」。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲推主養了兩隻1個多月大的幼貓，分別是黑銀虎斑弟弟「Totomaru」和三花貓姊姊「Hanmi」。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
原來推主家一共有兩隻小貓，分別是黑銀虎斑弟弟「Totomaru（ととまる）」和三花貓姊姊「Hanmi（はんみ）」，牠們目前才一個多月大，因為與貓媽媽走散，推主只好帶回家照顧。不過不知道小貓是不是還在口腔期，兩隻貓都喜歡啃咬奴才的手指頭，尤其在奴才打電動時就會想方設法來「吸手手」！

▲由於小貓們正處在口腔期，特別愛吸奴才手指，尤其是Totomaru總會想方設法纏主奴才的手。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲由於小貓們正處在口腔期，特別愛吸奴才手指，尤其是Totomaru總會想方設法纏主奴才的手。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
這天奴才正在打電動，玩到正起勁時，Totomaru突然跳上大腿想要吸手手，不僅毫不在乎地踩在遊戲把手上，甚至奴才將牠放到地上時，牠也立刻再跳上來咬住不想放，奴才實在拿牠沒轍，只好先暫時把遊戲把手放一旁，將貓嘴裡的食指換成小指頭後讓牠仰躺在腿上「大吸特吸」，安撫一下牠之後，隨後用剩餘的九根手指頭拿著握把、克難地繼續玩遊戲！

▲日前奴才正在打電動，Totomaru見機不可失，立刻跳上大腿咬手指。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲日前奴才正在打電動，Totomaru見機不可失，立刻跳上大腿咬手指。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲即使被放在地上，牠也立刻跳上來吸吸！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲即使被放在地上，牠也立刻跳上來吸吸！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲奴才拿牠沒轍，只好讓躺在大腿上，改「吸小指」。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲奴才拿牠沒轍，只好讓躺在大腿上，改「吸小指」。（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲然後繼續用剩餘的手指頭打電動！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲然後繼續用剩餘的手指頭打電動！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
影片才分享短短3天就已累積超過93萬人次觀看，許多網友都紛紛笑說：「總是由主子獲勝」、「貓：不管啦，朕就是要吸手手」、「好可愛，好想被牠咬手」、「感覺貓咪超愛你！」、「都是別人家的貓」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲Totomaru：較偶「吸手黨」啦！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）
▲Totomaru：較偶「吸手黨」啦！（圖／twitter帳號totomaru_hanmi）

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