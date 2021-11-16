吳皓昇受封「行走的西裝範本」　同框張書偉帥氣逼人

藝人吳皓昇在民視八點檔 《黃金歲月》 中，飾演娛樂集團大亨郭建興，每次出場都是西裝筆挺的紳士裝扮，吸引不少人的眼球，甚至有觀眾說他是「行走的西裝範本」，最近最常被私訊尋問，就是西裝哪裡訂製的。他從孤兒院收養的兒子何勝傑（張書偉飾演）回歸集團後，兩人都成了話題人物。節目播出收視率更是亮眼，最高收視率5.25，坐穩收視率總排行榜的冠軍。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-16 20:49:21
吳皓昇謝謝觀眾的喜歡，這一次知道角色特性後，就拚命運動來維持身材，就連美食也都只吃7分飽，就怕特別訂製的西服穿不下。不過張書偉卻虧他體重很重，原來有一場戲剛好有掉落物砸下來，而張書偉為了保護他，一把要推開他，沒想到一場戲拍下來，張書偉的手腕都紅腫起來，讓吳皓昇直呼不好意思，趕快送上藥膏貼布給他。
劇中飾演吳皓昇義子的張書偉表示兩人曾經合作過，以前是演他姪子，兩人就培養出很好的默契，這一次再度搭檔格外開心，尤其現在進組近一個禮拜，還有許多舊同事會來串門子，讓他直呼超暖心，也讓他很自在。被問到平常怎麼維持身材，張書偉表示自己平時很愛運動，像是跑步、腳踏車到羽毛球等等，都會交換進行，除了維持體態以外，還可以維持好體力。