參訪Meta臺灣辦公室 賴清德：如何強化元宇宙資安是重點
副總統賴清德今（16）日上午參訪「Meta臺灣辦公室」，強調面對「元宇宙」（Metaverse），如何強化資安與保護個人隱私是首要重點，他期待與民間共同討論、提出因應的方法，也期盼台灣可以成為世界的典範。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-16 20:57:29
賴清德抵達後，首先聽取Meta臺灣辦公室總經理朱怡靜及協理陳奕儒簡報，瞭解該公司理念、服務業務及未來趨勢等。接著，賴與Meta公司副總裁暨亞太區公共政策負責人Simon Milner及大中華暨中亞區公共政策總經理陳澍視訊對談。
談及Metaverse網路安全問題，賴清德表示，強化資安及保護個人隱私是首要重點。Meta公司要讓人們體驗進入數位虛擬生活；但在此之前，也要先考量如何強化資安，以及審視目前存在的網路帳號盜用、惡意攻擊及集體霸凌等問題，並及早提出相應的制度及規劃。
賴清德進一步表示，在Metaverse軟硬體建置方面，台灣也可以提供AR或VR為主的穿戴式裝備、零組件、基礎網路服務及雲端服務等。此外，台灣是一個民主自由及重視法治人權的國家，也是重視言論自由的國家，適合作為Metaverse前瞻的實驗基地，與民間共同提出未來強化資安及因應其他問題的方法，也可以成為世界的典範。