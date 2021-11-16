孟耿如懷孕3個月！曬超音波片喊話「不要讓黃子佼太忙」
黃子佼與孟耿如於去年3月登記結婚，原先打算要在去年4月舉辦婚禮，可惜碰上疫情一延，結婚後2人出席許多公開場合都會被問到是生子規劃，而就在今（16）日稍早30歲的孟耿如在社群媒體上公布了懷孕喜訊。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-16 21:17:39｜2021-11-16 21:47:16
孟耿如在臉書上曬出超音波影片，並發文提到：「終於～～～可以開心的跟大家分享這個消息，目前不知道是小黃瓜還是黃玉米，已經在肚子裡3個月了。」她也興奮表示，影片是在寶寶2個月的時候拍攝的，「覺得肚子裡現在有個6、7公分的生命真的很神奇，懷孕到目前一次孕吐都沒有，醫生說我很適合懷孕哈哈哈，但賀爾蒙導致心情沮喪低落，是讓我目前覺得最辛苦的地方，不過大家別擔心，老公和朋友都有盡力拉我出門走走，曬曬太陽運動運動。」
孟耿如透露，醫生不斷提醒懷孕不是生病，所以平常生活要盡量維持，因此幽默地說：「在此喊話各位廠商或電視台，不要讓我老公太忙，他時常早出晚歸我一個人比較孤單一些，早早放他回家好嗎，或現在開始不要找他工作，找我可以，哈哈哈哈哈。」至於49歲的黃子佼，年近半百當爸，以老婆為尊，在臉書發文：「終於近距離感受到，女人做孕婦的辛苦，所以寶寶相關故事，都由老婆對外分享。」夫妻倆的貼文一公布，網友都紛紛留言表示恭喜。