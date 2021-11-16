成毅被封「古裝顏值天花板」 《長安諾》苦戀虐出新高峰
成毅演出古裝劇《琉璃》而爆紅，與肖戰、王一博被評為「十大古裝顏值天花板」前三名。《琉璃》裡他經歷了十生十世，才換來與女主角相愛，新劇《長安諾》虐心程度再升級，成毅飾演的九皇子經歷心愛的女人成了兄嫂，母妃、弟弟相繼離世，一生波折不斷，讓成毅被冠上「史上最苦情的男主角」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-16 21:27:47
演出這個角色，成毅說：「蕭承煦年少時無憂無慮，後面經歷親人離去，皇位被奪，和最愛的人無法相守。他一生都在為大晟和所愛之人付出，但終其一生都沒能收穫自己想要的結局。」連他都非常心疼這個角色的處境。談到得知「茗玉」將要嫁給自己的哥哥時，他不顧身上的傷，在雨中騎馬回宮的那一場戲，成毅表示這令他最為難忘：「雨中騎馬進宮的那場，那天特別冷，蕭承煦在雨裡摔下馬，劇情很慘，印象很深刻。」
《長安諾》裡有打戲、哭戲等，其中「雨戲」最讓成毅覺得具挑戰：「因為12月份橫店天氣比較冷，在雨戲的拍攝過程中，演員不僅要保持角色的情緒，還要在鏡頭中克制住寒冷的感覺，這個比較難。」不過他也表示《長安諾》是他待過最歡樂的劇組，即使拍攝環境艱難，但演員們彼此都會苦中作樂，一起想把更好的作品呈現給觀眾，所以大家在一起的時候特別開心。《長安諾》於每周一至周五晚間8到10點在中天娛樂台播出。