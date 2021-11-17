KTV美食霸主是誰？水餃只排第二 冠軍比很多泡麵都便宜
台灣疫情日趨穩定，中央疫情指揮中心已宣布，11/2起開放KTV唱歌免戴口罩還可以吃東西，隨著疫情逐漸降溫。消息一出，憋了很久的K歌族馬上訂爆各大KTV去唱個過癮，業者也終於看到解封後的曙光。不過KTV的美食，過去很多朋友都有很愛，尤其酒酣耳熱、唱到忘我之際，來點小菜、熱食跟本是極品享受。《Social Lab社群實驗室》日前透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近六個月內有關「連鎖KTV」話題的網路聲量表現，曝光最受網友喜愛的各式「被KTV耽誤」的必點美食排行。第一名不意外就是銅板價的牛肉麵，以壓倒性的票數KO其他美食，第二及第三名則是水餃和滷味。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-17 09:17:46｜2021-11-17 09:23:10
「一想到KTV，你會想到什麼？」很多人答案恐怕就是牛肉麵。在KTV人氣討論美食的網路聲量表現，「牛肉麵」以壓倒性勝利獲得冠軍，有網友以「25元的牛肉麵是鬼吧…」為題，分享自己在KTV點的半筋半肉牛肉麵竟然只要25元，而且內容物完全不馬虎，調味合適、牛肉肉質又軟嫩，勾動民眾流口水羨慕「也太划算，25元比很多泡麵都便宜」、「可以外帶嗎？」等回應。
另外，幾乎每個包廂必點的「水餃」則排名第二，疫情期間曾引發網友PO文「好想念錢櫃的水餃，什麼時候包廂才能吃東西？」深深觸動不少水餃粉絲的心，紛紛感嘆「對！真的好想吃」、「錢櫃水餃真的完勝外面（水餃）專賣店…」。但卻意外掀起網友論戰，不少民眾認為「最好吃的水餃是星聚點吧？」留言串瞬間轉變為「心目中第一名的KTV水餃」推薦大賽。
至於其他聲量排名部分，第三、四名都被下酒的好朋友滷味、炸雞翅拿下，第五名則是排骨飯。隨著疫情慢慢降溫，民眾相約親朋好友到KTV歡唱時，盡情歌唱的同時，不如來場KTV美食評鑑也不錯，但還是要記得需要遵守政府相關防疫規定喔。
▲許多網友表示到KTV必點牛肉麵+水餃。（圖／翻攝自Pixabay）
另一方面，這次網路聲量調查也針對人氣最高的連鎖KTV進行統計，老字號「錢櫃」的討論度最為熱烈，尤以包廂品質及美味餐點是吸客關鍵。一則「大家唱歌都去哪間？」的詢問，釣出許多網友異口同聲表示「去錢櫃啊，包廂超讚」、「錢櫃，食物才是本體了」，可見粉絲有多死忠。
不過，常祭出學生優惠的「好樂迪」，則是學生族群的最愛，而讀大學必須體驗的夜唱活動，也從「大學生去哪間夜唱最划算？」討論串中眾多回覆，「好樂迪啊，算人頭很便宜欸」、「（好樂迪）找當月壽星去會折更多！超划算。」
後起之秀「星聚點」則號稱年輕人最愛去，因價格實惠的優點，受許多小資上班族所青睞，日前一名網友提問「同事聚餐都只揪星聚點，有掛嗎？」，引起不少民眾表示「便宜啊」、「上次跟朋友去玩發現超便宜」的熱烈迴響。